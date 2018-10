Esteban Ocon (Force India) et Kevin Magnussen (Haas) disqualifiés

Esteban Ocon, arrivé huitième au Grand Prix des Etats-Unis dimanche à Austin, a été disqualifié pour avoir dépassé le débit d'essence autorisé dans le premier tour.

Auteur d'une bonne qualification avec une place en troisième ligne, le pilote Force India a eu des difficultés suite aux accrochages du premier tour, entre Lance Stroll (Williams) et Fernando Alonso (McLaren) d'un côté, Romain Grosjean (Haas) et Charles Leclerc (Sauber) de l'autre, et n'est pas parvenu à revenir ensuite sur les Renault de Nico Hülkenberg et Carlos Sainz, sixième et septième.

"Ça a crashé dans tous les sens et cela m'a fait perdre des positions. (...) Le départ a fait la différence", a commenté le Normand pour Canal+ avant l'annonce de sa sanction.

Ce coup de théâtre est un manque à gagner pour l'écurie dans sa course-poursuite pour repasser devant McLaren au championnat du constructeurs.

Magnussen laisse Haas bredouille à domicile

Pour Magnussen, les commissaires de course ont constaté une utilisation excessive d'essence durant l'épreuve alors que le règlement interdit de dépasser les 105 Kg. Le Danois a donc perdu les 2 points de sa 9e place. Pour Haas, qui courait à domicile à Austin, c'est un coup dur.

Ces déclassements ont profité à Sergio Pérez (Force India), finalement 8e, puis à Brendon Hartley (Toro Rosso) et Marcus Ericsson (Sauber), reclassés à la 9e et 10e place.