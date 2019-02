F1 - Haas ouvre le bal des présentations des monoplaces ce jeudi

A moins de deux mois du début de saison, les écuries présentent les monoplaces qui disputeront le Championnat du monde de Formule 1 en 2019. Les images de la nouvelle Red Bull, baptisée RB15, sont particulièrement attendues, s'agissant de la première monoplace de l'écurie autrichienne propulsée par un moteur Honda, dont le niveau de performance demeure incertain.

Le 13 février sera la journée la plus chargée, Racing Point (anciennement Force India) dévoilant sa voiture à l'International Autoshow de Toronto. Le choix du Canada n'est pas anodin : il s'agit du pays du nouveau propriétaire Lawrence Stroll et de son fils, le pilote Lance Stroll, qui intègre l'équipe. Seule Williams n'a pas encore dévoilé la date de sa présentation.

Beaucoup de mouvements à l’intersaison

La saison à venir apporte son lot de changements sur la grille, les monoplaces disposant d'une aérodynamique simplifiée et seules deux écuries (Mercedes et Haas) conservant la même paire de pilotes.

On suivra particulièrement le Monégasque Charles Leclerc et le Français Pierre Gasly, promus chez Ferrari et Red Bull, le revenant polonais Robert Kubica, chez Williams, l'Australien Daniel Ricciardo, parti soutenir les ambitions de Renault, ou encore le Finlandais Kimi Räikkönen, de retour chez Sauber.

Charles Leclerc - Test Ferrari-Pirelli 2018 - Getty ImagesGetty Images

Quatre "rookies" disputent leur première saison complète en F1 : l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo, anciennement Sauber), les Britanniques George Russell (Williams) et Lando Norris (McLaren) et le Thaïlandais Alexander Albon (Toro Rosso).

Les essais de présaison se dérouleront à Barcelone du 18 au 21 février puis du 26 février au 1er mars. La saison s'ouvrira en Australie le 17 mars.

Le calendrier des présentations :

7 février

Haas (moteur Ferrari), en ligne

11 février

Toro Rosso (moteur Honda), en ligne

12 février

Renault, usine d'Enstone (Royaume-Uni)

13 février

Mercedes, circuit de Silverstone (Royaume-Uni)

Red Bull (moteur Honda), en ligne

Racing Point (moteur Mercedes), International Autoshow à Toronto (Canada)

14 février

McLaren (moteur Renault), QG de Woking (Royaume-Uni)

15 février

Ferrari, QG de Maranello (Italie)

18 février