Le pilote attendu au tournant : Daniel Ricciardo au révélateur Max Verstappen

Bien que natif de Perth, Daniel Ricciardo est la vedette locale ce week-end à Melbourne, site de la première manche du Mondial en Australie, dont il est le seul représentant du plateau. Une petite tradition dont il a l'habitude mais qui lui vaut cette année une certaine pression, à l'instar de celle supportée en 2014 lors de ses débuts chez Red Bull comme remplaçant de son compatriote retraité Mark Webber, et coéquipier du quadruple champion du monde en titre, Sebastian Vettel.

Mine de rien, les aiguilles du temps tournent pour l'Aussie, lancé dans le grand bain de la F1 par Helmut Marko courant 2011 dans la moribonde écurie espagnole HRT. Une petite acclimatation avant d'intégrer pour de bon la galaxie autrichienne, la saison suivante.

Méritant pendant deux ans au sein de l'équipe B, Toro Rosso, "Honey badger" avait d'entrée tapé son encombrant voisin de stand allemand, bourreau du grand Mark. A la clé, trois victoires à zéro et une étiquette de futur champion qu'il a gardée. Mais depuis, le prodige Max Verstappen a signé un succès pour sa première avec l'équipe, à Montmelo en 2016, et un beau contrat de trois ans à compter de 2018.

Redresser la barre en qualif rapidement

"Banana Dan" rigole souvent, explique qu'il prend tout bien mais ça ne l'a pas franchement fait rire de se faire doubler sur ce coup-là par le Néerlandais, renforcé dans ses prérogatives et bombardé "futur Vettel" par Helmut Marko, le conseiller omnipotent qui a l'œil à tout chez RBR.

Le 20 octobre dernier, en apprenant la prolongation de Verstappen, #DR3 avait compris qui était le fils préféré chez Red Bull et que son bilan n'avait rien d'avantageux. 200 points au final contre 168 au Batave mais le bénéficie d'une victoire - certes chanceuse - en milieu de saison, à Bakou, réduit à néant par deux succès de #MV33 dans la dernière ligne droite du championnat.

Rapide, d'une régularité de métronome et mais parfois trahi dans ses plans de course par sa propre équipe, "Dan The Man" a aussi vu le fils de "Jos the boss" lui passer devant en qualification mi-2017. A partir du Grand Prix de Hongrie, il a perdu huit de ses dix duels sur le tour chrono du samedi.

Une erreur qui lui coûte déjà trois places

Ne se sentant pas reconnu à sa juste valeur, il a mis un coup de pression sur Red Bull dès la fin du championnat 2017 en évoquant la piste Mercedes, ouvertement intéressé par son profil tant du côté du patron Toto Wolff que de celui de Lewis Hamilton. Pas disposé à être le n°2 de Sebastian Vettel chez Ferrari, il a aussi cadré son futur en réduisant ses options aux Bleus marines et aux Gris pour 2019. Un vrai risque, à double titre : Red Bull a répété cette semaine que Carlos Sainz - prêté un an à Renault - serait la solution toute trouvée pour le remplacer, et Lewis Hamilton l'a mis en garde contre le fait de se mettre à dos Red Bull.

A Melbourne, Daniel Ricciardo débute son opération séduction, là où aucun Australien n'est jamais monté sur le podium. Là où il a vécu la désillusion d'une disqualification de la deuxième place pour une histoire de débit d'essence illicite en 2014. Malheureusement, c'est encore mal parti. Lors des essais libres 2, vendredi, il a roulé trop vite sous régime de drapeau rouge. Une erreur d'appréciation en regardant son tableau de bord qui lui coûte déjà trois places sur la grille et quelques illusions de plus.