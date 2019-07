L'Albert Park va continuer à recevoir la Formule 1. L'organisation du Championnat du monde de Formule 1 a officialisé, jeudi soir, avoir signé une prolongation de contrat avec l' Australian Grand Prix Corporation qui organise le GP d'Australie. Les deux parties ont signé ce nouveau contrat à Londres. Celui-ci porte sur la période 2021-2015, soit cinq nouvelles saisons.

En danger il y a quelques années, à cause de l'émergence des deux courses nocturnes que sont le Grand Prix de Singapour et Grand Prix de Bahreïn, Melbourne a réussi sa transformation pour perdurer et séduire la F1. Aménagements, nouvel horaire pour l'Europe, le GP d'Australie a fait les choses bien au fil des années.

L'Albert Park va fêter ses 30 ans avec la Formule 1

"C'est un véritable vote de confiance qu'a accordé la Formule 1 en continuant à venir à Melbourne jusqu'en 2025", a expliqué Martin Pakula, le Premier ministre de l'état de Victoria.

Au calendrier du Championnat du monde depuis 1996, l'Albert Park fêtera ses 30 ans en F1 lors de la saison 2025. Le circuit semi-urbain accueillera le Grand Prix d'ouverture de la saison 2020 du 12 au 15 mars prochain.