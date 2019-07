Christian Horner n'est pas du genre à faire des remontrances publiques à ses pilotes - chez Red Bull Racing c'est Helmut Marko qui s'en charge – mais le directeur d'équipe britannique s'est permis un commentaire lourd de sous-entendus à propos de ses attentes vis-à-vis de Pierre Gasly, à l'arrivée du Grand Prix d'Autriche, dimanche. Le Français a fini septième, à un tour de son coéquipier Max Verstappen, le vainqueur.

“Ce fut une rude course Pierre mais il est parvenu à progresser et à dépasser Räikkönen (Alfa Romeo), a commenté Christian Horner. Quand votre équipier performe à ce niveau, la barre est extrêment haute, mais avec le temps et la confiance qu'il emmagasine, Pierre comblera l'écart. Notre objectif est Ferrari au championnat des constructeurs et nous avons besoin des deux voitures pour marquer le maximum de points possible", a-t-il ajouté.

Le Normand a apporté 43 points en neuf courses à Red Bull et Verstappen près du triple (126). Troisième au championnat Constructeurs avec 169 points, Red Bull est encore à distance de Ferrari (228).

Pas à l'aise avec une RB15 que le Néerlandais est capable de transcender, Pierre Gasly doit trouver la réponse dans son pilotage. “Nous avons dit à Gasly qu'il devrait utiliser les réglages de Verstappen, a rapporté Helmut Marko à Auto Motor und Sport, lors du week-end à Spielberg. Il doit adapter son style de pilotage. Il devrait se concentrer sur son pilotage et pas dire constamment à Monsieur Newey (ndlr : le directeur technique) comment construire la voiture pour lui."