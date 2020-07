GRAND PRIX D'AUTRICHE - La reprise ne s'est absolument pas passée comme prévu pour Max Verstappen. Le pilote a été obligé d'abandonner la course dès le 12e tour, en raison de problèmes électroniques qui ont touché sa monoplace.

Que s'est-il passé pour Max Verstappen ? Deuxième au classement provisoire après 12 tours du Grand prix d'Autriche, le pilote Red Bull a été contraint à l'abandon en raison de problèmes électroniques sur sa monoplace.

Alors qu'il était lancé, le pilote néerlandais a semblé ne plus avoir le contrôle de sa monoplace qui ne répondait plus à ses demandes. Il s'est fait doubler par tous les autres pilotes. Au micro de Canal +, Verstappen était passablement énervé que la course se termine comme cela pour lui, mais n'avait pas encore connaissance des problèmes qui ont touché sa monoplace : "Je n'ai pas encore eu de retour. Ce n'est pas très important, on a dû abandonner, c'est ça le problème."

