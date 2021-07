Max Verstappen (Red Bull) n'a pas tremblé au moment du coup d'envoi du Grand Prix d'Autriche, dimanche à Spielberg. Le Néerlandais, vainqueur dimanche dernier du Grand Prix de Styrie, a vite pris la direction des opérations, devant Lando Norris (McLaren) et son coéquipier Sergio Pérez (Red Bull), respectivement deuxème et troisième. Devant les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, qualifiées dans cet ordre.

Derrière, tout s'est bien passé, à part pour l'un des Français. Si Pierre Gasly (AlphaTauri) avait fait les frais d'une erreur de Charles Leclerc (Ferrari) après le premier virage une semaine plus tôt, c'est cette fois Esteban Ocon (Alpine) qui a été contraint, pris en sandwich au virage n°3.

"C'est forcément un peu les conséquences de partir si loin, a commenté le Normand sur Canal+. Il se passe toujours beaucoup de choses à l'arrière. C'est un incident de course. La seule chose que j'aurais pu faire c'est de freiner avant, mais j'aurais perdu toutes des places et je serais ressorti dernier. J'étais entre les deux voitures, je n'ai rien pu faire quand j'ai réaccéléré. Les deux voit se sont ça s'est resserrées. Giovinazzi (Alfa Romeo) ne sait pas qu'il y a Mick (Schumacher) et moi sur le côté. Il sait juste qu'il y a moi. C'est une toute petite touchette qui a de grosses conséquences. On va reparti plus fort à Silverstone. On ne peut pas être moins compétitif qu'en Autriche. On va repartir de zéro, tourner la page."

