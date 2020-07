GRAND PRIX D'AUTRICHE – Lewis Hamilton est passé proche de décrocher la pole position à Spielberg. Avant cela, il n'avait pas manqué de reprendre de volée la presse britannique au sujet de son éventuelle prolongation de contrat chez Mercedes.

Il suffit de jeter un petit coup d'œil au résultat de la qualification du Grand Prix d'Autriche pour le constater : en F1, tout n'a pas changé. Mercedes est toujours l'écurie ultra-dominante. Lewis Hamilton est toujours le personnage central du paddock. Et devrait le rester un petit moment.

Car, au contraire de ses principaux rivaux, Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari), le Britannique n'a toujours aucune certitude concernant son avenir à court-terme. Son contrat Mercedes expire à la fin de la saison et depuis plusieurs mois, la presse anglaise se délecte de ce suspense.

Pas plus tard que ce samedi, The Daily Mail assurait que le sextuple champion du monde avait d'ores et déjà annoncé la couleur au constructeur allemand, réclamant un salaire annuel de 40 millions de livres pour parapher un nouveau contrat. Forcément, l'information a immédiatement fait réagir le pilote de 35 ans.

Arrêtez de faire de la m....

"Les médias continuent d'écrire au sujet du contrat et de mes réclamations, a-t-il confié dans un post Instagram. Mais je n'ai même pas encore parler de ça avec Toto. Il n'y a aucune demande, la conversation n'a pas débuté. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire de la m…."

En fin de saison dernière, Hamilton avait publiquement lié son avenir à celui de Toto Wolff. Le dirigeant autrichien n'a toujours pas dévoilé la tournure qu'il souhaite donner à sa carrière après cette saison, alors que son mandat à la tête de l'écurie Mercedes lui a offert de nombreuses opportunités.

