Le DAS ? "Pas une arme fatale", minimise Mercedes

GRAND PRIX D'AUTRICHE - Définitivement légal aux yeux de la FIA, le DAS continue de faire parler dans le paddock. Pour Mercedes, il n'y a pas de quoi en faire l'élément clé de la suprématie de la W11.

Le système d'ajustement en piste de l'écartement des roues avant de sa monoplace appelé DAS, mis en place cette saison n'est pas une "arme fatale", a assuré samedi Toto Wolff, le directeur d'équipe de Mercedes.

Testé pour la première fois lors des essais hivernaux fin février, le Dual axis steering (Direction à deux axes, en français) a retrouvé les circuits ce week-end à l'occasion du Grand Prix d'ouverture de la saison en Autriche, où la W11 a signé la pole position grâce à Valtteri Bottas.

Grand Prix d'Autriche "Nous ne devons pas nous démoraliser" : Ferrari commence par une claque historique IL Y A 3 HEURES

"Tout le monde en F1 recherche l'arme fatale mais la dernière qu'il m'ait été donnée de voir est le double diffuseur (lancé par Brawn, Williams et Toyota en 2009, ndlr). Depuis, il est plutôt question de gains marginaux", a affirmé Wolff lors d'une conférence de presse en vidéo. "Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça ait changé la donne pour nous."

Play Icon WATCH "Quand tu vois Hamilton, tu te dis qu’il a dix ans devant lui" 00:06:24

Ce n'est pas massif en termes de performance

"On sent les ajustements qu'on fait", a pour sa part commenté Lewis Hamilton. "Il y a probablement plus de potentiel selon les pistes et les conditions mais on l'utilise et ça devient naturel", a ajouté Bottas. "Clairement, ce n'est pas massif en termes de performance mais toutes les petites choses aident et, quand vous mettez plein de petites choses ensemble, ça peut devenir beaucoup", a poursuivi le Finlandais.

Le DAS permet au pilote d'ajuster selon ses besoins l'angle de ses roues avant pendant un tour, en tirant ou poussant sur son volant. La Fédération internationale de l'automobile, organe régulateur de la Formule 1, avait été mise au courant de ce projet pendant son élaboration. Elle l'a autorisé pour 2020 et interdit à partir de 2021. Red Bull a porté réclamation contre ce système vendredi, à l'issue des premiers essais libres de la saison, mais les commissaires de course ont de nouveau jugé le DAS règlementaire.

Play Icon WATCH Hamilton, Leclerc, Verstappen : les salaires des 20 pilotes de 2020 00:01:02

Grand Prix d'Autriche "Nous ne devons pas nous démoraliser" : Ferrari commence par une claque historique IL Y A 3 HEURES