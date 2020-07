GRAND PRIX D'AUTRICHE - Lewis Hamilton (Mercedes) a aussi réalisé le meilleur chrono des essais libres 2, vendredi à Spielberg. Avec une marge toujours confortable sur la concurence. Evalué en 1'04"304 soit 0"197 plus vite que son coéquipier, Valtteri Bottas, le champion du monde a laissé Sergio Pérez (Racing Point) à 0"641. Red Bull et surtout Ferrari encore plus loin.

Faut-il déjà s'inquiéter ? Les quatre mois de confinement imposés au monde de la Formule 1 n'ont visiblement pas modifié le diagnostic fait après les deux sessions de tests, en février dernier sur le circuit de Montmelo. La Mercedes W11 y était apparue dominante devant une Red Bull RB16 remplie d'espoirs grâce à son moteur Honda évolué et une Ferrari SF1000 assez loin du compte. La première journée du Grand Prix d'Autriche, vendredi, a corroboré ces résultats.

Play Icon WATCH Hamilton, Leclerc, Verstappen : les salaires des 20 pilotes de 2020 00:01:02

Grand Prix d'Autriche Libres 1 : Hamilton et Mercedes démarrent fort IL Y A 6 HEURES

Après son meilleur temps lors des essais libres 1, Lewis Hamilton a fixé le tour le plus rapide de la deuxième session en 1'04"304 sur le Red Bull Ring, et sa Flèche noire n'était pas la seule déjà au point lors de cette séance combinant roulages en rythme de qualification et de course, car son coéquipier Valtteri Bottas l'a encore secondé, à 0"197.

Verstappen en difficulté

Non contente, donc, d'être déjà en ordre de bataille, l'écurie six fois championne du monde des constructeurs a pu voir que les nouvelles pièces, faisant partie des évolutions programmées à l'origine pour apparaître de mars à juin, lui avaient permis de prendre de l'avance sur Red Bull et Ferrari. Car s'il faut se montrer prudent sur la présence de la Racing Point de Sergio Pérez à la troisième place de classement, à 0"641, le retard de la "rossa" de Sebastian Vettel, quatrième à 0"657, semble réaliste au vu des impressions de son directeur d'équipe et directeur technique. Mattia Binotto l'a avoué : il a choisi de faire un pas en arrière sur le développement de la SF1000 afin de corriger une erreur de design dans un premier temps, et retrouver une marge de progression plus intéressante dans un second.

Play Icon WATCH "Vettel va leur échapper complètement, il va faire ce qu’il veut" 00:05:47

Et alors que des outsiders ont saisi leurs chances de grimper dans la hiérarchie en tirant un bon parti des pneus "tendre" - Daniel Ricciardo (Renault), Lando Norris (McLaren) et Lance Stroll (Racing Point) -, Max Verstappen (Red Bull), le vainqueur de la course ces deux dernières années, n'a pas paru très à l'aise, obligé de se contenter d'un chrono à 0"911.

Play Icon WATCH "Verstappen champion du monde", "Ricciardo déchaîné"… Les paris audacieux des Fous du Volant 00:08:05

En manque de repères à l'issue de cette journée à domicile pour son équipe, le Néerlandais est sorti de la piste tout comme son coéquipier Alex Albon, Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Daniil Kvyat (AlphaTauri) et le débutant Nicholas Latifi (Williams).

Les trois Français du peloton se trouvent en deuxième partie de tableau, derrière leurs coéquipiers : Esteban Ocon (Renault) s'est classé 11e, Romain Grosjean (Haas) 16e et Pierre Gasly (AlphaTauri) 17e.

Play Icon

Grand Prix d'Autriche "Verstappen champion du monde", "Ricciardo déchaîné"… Les paris audacieux des Fous du Volant IL Y A 19 HEURES