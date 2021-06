"Le rêve devient réalité". Guanyu Zhou n'a pas tardé à commenter l'information annoncée par Alpine F1 ce lundi en fin de matinée. Le pilote chinois de 22 ans, actuellement leader du championnat de Formule 2, va remplacer Fernando Alonso à l'occasion de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche vendredi prochain. "C'est un pas de plus vers mon objectif ultime de piloter en F1", a ajouté le natif de Shanghai, pilote de développement chez Alpine.

"Ce sera vraiment spécial. Je vais me préparer autant que possible tout en m'assurant d'atteindre tous les objectifs fixés par l'équipe. Il n'y a pas eu beaucoup de pilotes chinois en Formule 1, donc il y aura probablement beaucoup de fierté au moment de prendre le volant. Ce sera d'autant plus particulier en pilotant la voiture de Fernando, dont la carrière m'a inspiré plus jeune. Mon but est de maximiser cette opportunité et j'ai vraiment hâte d'y être", a-t-il conclu.

