La tribune Oranje a bruissé de clameurs sur le Red Bull Ring. Samedi, la marée des supporters de Max Verstappen (Red Bull) a salué les meilleurs tours successifs de son idole en qualification comme autant de coups de boutoir au chronomètre, et elle a même fait des extras en donnant de la voix au fil des exploits de Lando Norris (McLaren) et Sergio Pérez (Red Bull), qui ont fait reculer les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas aux quatrième et cinquième rangs sur la grille de départ.

