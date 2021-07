L'heure de la révolte aurait-elle sonné ? Battu à plates coutures le week-end dernier par Max Verstappen et Red Bull, l'écurie Mercedes n'a visiblement pas l'intention de se poser en victime expiatoire samedi et dimanche à Spielberg, pour la seconde épreuve d'affilée donnée au Red Bull Ring. Vendredi après-midi, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont signé les deux chronos les plus compétitifs des essais libres 2 du Grand Prix d'Autriche, les plus représentatifs de la suite du neuvième meeting puisqu'ils correspondent aux horaires de la qualification et de la course.

En 1'04"523, le Britannique a bouclé en pneus "tendre" le meilleur tour à la 33e des 60 minutes de la session, avant de passer à des tests d'usure de ses pneus sur un run plus long. Il a devancé son coéquipier finlandais Valtteri Bottas de 0"189 et son rival pour le titre Max Verstappen de 0"217.

Les données de cette séance seront à dépouiller avec la plus grande attention. Une semaine après le Grand Prix de Styrie, tout est en effet à refaire puisque Pirelli propose des gommes un cran plus tendres, ce qui pose plusieurs question d'ordre stratégique. En Q2, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Max Verstappen, qui s'étaient passé le cut en "medium" en Q2 samedi dernier pour démarrer la course avec les gommes jaunes, ne devraient cette fois pas forcément choisir les "medium" car l'écart de performance entre "medium" et "tendre" est plus important. De même, si le peloton s'était accordé sur un arrêt dimanche dernier, beaucoup jugent que deux arrêts pourraient être la solution la plus rapide dimanche.

