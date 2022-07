Sergio Pérez n'y a donc pas coupé. Sorti de la piste au virage n°8 lors de son tour chronométré en fin de Q2, vendredi lors de la qualification du Grand Prix d'Autriche , le Mexicain avait pu poursuivre en Q3 alors que son temps aurait dû annulé pour un avantage compétitif. Comme ce qu'il lui était arrivé quelque minutes plus tôt au virage n°9. Et comme cela avait été le cas pour nombre de ses collègues, pour une raison simple : c'était la sanction prévue par la direction de course à la FIA.

Ad

"Checo" a joué avec le feu et les limites de la piste en Q2 et il le paie. Un peu moins de trois heures après la fin de la séance, les commissaires de la dixième manche du Mondial ont prononcé l'annulation de son chrono enregistré en Q2 et de tous ceux réalisés en Q3 qui lui ont permis de se placer quatrième sur la grille de départ de la course sprint qui aura lieu samedi.

Grand Prix d'Autriche Verstappen, un changement de stratégie payant sur une piste "difficile à maîtriser" IL Y A 15 HEURES

"Pérez a quitté la piste au virage n°8 dans son dernier tour chronométré en Q2, juste à la fin de la session, ont expliqué les commissaires. Et ce n'était pas identifié au moment où la Q3 a commencé, le chrono n'a pas été annulé avant le début de la Q3 et Pérez a débuté la session. C'est la conséquence de nombreuses situations à examiner dans chaque session. La vidéo était claire et il n'y a pas de doute sur l'infraction, ce que l'équipe a reconnu."

Red Bull Racing a sorti ses données télémétriques pour soutenir que le hors-piste n'a pas procuré d'avantage durable mais la FIA s'en est tenue au dépassement de la limite de piste à cet endroit. Qualifié avec le quatrième temps, Sergio Pérez est considéré comme n'ayant pas enregistré de chrono en Q3 et partira 13e, derrière Lewis Hamilton (Mercedes).

"La pénalité est très dure et aurait dûe être traitée avant de nous permettre de rouler en Q3", a réagi Christian Horner, le directeur d'équipe de Red Bull.

Grand Prix d'Autriche "Je me suis incroyablement déçu" : Hamilton n'en revient pas IL Y A 17 HEURES