Les acclamations ont rythmé une séance de qualification chaotique, vendredi au Grand Prix d'Autriche, à Spielberg. Pas toujours pour de bonnes raisons. L' "Oranje army", massée comme c'est maintenant devenue une habitude dans les tribunes du Red Bull Ring, a salué bruyamment la 16e pole position en carrière de son héros, Max Verstappen, au terme d'un intense suspense. Mais quelques minutes plus tôt, elle s'était manifestée d'une manière pas très fair play, en se réjouissant des accidents des Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. La marque des stigmates laissés par la saison 2021 à l'endroit du septuple champion du monde, mais en aucun cas justifiable.

Les fans du Néerlandais pourront toujours dire que c'est un prêté pour un rendu, que le champion du monde en titre avait été hué la semaine passée à Silverstone, l'antre du pilote de Mercedes. Ils se sont sans doute trompés d'adversaire et de cause car c'est au terme d'une session de haute volée, où la moindre petite erreur sur ce circuit court, que leur idole a finalement battu les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Une dernière tentative gagnante

La piste rouverte pour 2 minutes et 31 secondes, le Batave a dû défendre sa pole position, ou plutôt aller la rechercher, avec comme chacun de ses sept autres rivaux, un seul tour chrono à son crédit. Car les pilotes n'avaient pas l'intention de s'avouer vaincus sur le tracé fétiche de Red Bull.

Malgré ses frustrations des cinq derniers Grands Prix qu'il ne parvient plus à cacher, Charles Leclerc a abaissé le chrono de référence en 1'05"013, et son coéquipier Carlos Sainz a rejeté Max Verstappen de la 1re ligne dans la foulée. Lancé quelques secondes derrière les machines de Maranello, le pilote de la RB18 n°1 est parvenu à arracher un 1'05"984 valant une troisième pole position consécutive au Red Bull Ring.

Les monoplaces autrichiennes et italiennes dans une classe à part, Sergio Pérez a complété le Top 4 de la grille de la course "sprint" disputée samedi, à 0"420 de son leader.

Charles Leclerc et Max Verstappen après la séance de qualifications du Grand Prix d'Autriche 2022 Crédit: Getty Images

Ocon brille, les Haas assurent

Chanceux dans son malheur et bien qu'absent à la reprise, George Russell (Mercedes) a pu conserver sa cinquième place, alors qu'Esteban Ocon (Alpine) a été l'autre grand gagnant du money time. Le Français, battu lors dès quatre dernières séances de qualification par Fernando Alonso, a signé son deuxième meilleur résultat sur le tour chrono après Djeddah (5e) avec une sixième place qui traduit bien les progrès de l'A522, encore améliorée par l'ajout de nouvelles pièces.

Lando Norris 15e à cause d'une panne en essais libres 1, qui l'a empêché de régler sa McLaren, et Valtteri Bottas (Alfa Romeo) décevant 13e en dépit d'un moteur neuf, les outsiders ont saisi l'occasion de briller. Classé septième avec sa Haas, Kevin Magnussen a même été rejoint sur la quatrième ligne par Mick Schumacher, libéré par ses premiers points marqués à Silverstone, tandis que Fernando Alonso (Alpine) s'est contenté du neuvième rang et Lewis Hamilton (Mercedes) du dixième.

Déçu mais quand même satisfait vu les difficultés affichées par son AlphaTauri en Autriche malgré un moteur d'origine Honda qui apprécie l'altitude, Pierre Gasly a manqué le coche en Q3 pour 0"009 face à Mick Schumacher (Haas). Le Normand s'est classé 11e, et c'est donc la troisième fois de la saison qu'il occupe la plus mauvaise place.

Trois rangs devant son coéquipier japonais Yuki Tsunoda qui n'a pas pu se retenir de piquer une colère en apprenant son 15e temps. Beaucoup moins flegmatique que Daniel Ricciardo (McLaren) et Sebastian Vettel (Aston Martin), sortis du jeu sans broncher avec les 16e et 20e temps.

