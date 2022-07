Châssis capable de rouler toujours aussi près du sol, puissance en altitude (Spielberg est à 670 mètres au-dessus du niveau de la mer) grâce à l'architecture du V6 Honda rebadgé Red Bull, et même flexibilité du plancher au-delà des limites permises selon Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1 : Max Verstappen semble avoir tout pour lui cette année encore au Grand Prix d'Autriche, et le résultat des essais libres 1, seule préparation à la séance de qualification (17h), l'a montré.

Ad

Regardez les 6 Heures de Monza (WEC) en direct sur Eurosport dimanche 10 juillet

Grand Prix d'Autriche Un miracle : Zhou est apte pour Spielberg HIER À 14:02

Durant l'heure d'entraînement organisée dans les montagnes de Styrie, vendredi après-midi devant des tribunes aux couleurs de "l'Oranje army", le champion du monde en titre a réalisé le meilleur de ses 33 tours en 1'06"302, avec une marge conséquente de 0"255 sur son plus proche poursuivant, Charles Leclerc (Ferrari).

La F1 75 italienne également pointée du doigt par le patron de Mercedes pour son plancher pas assez rigide, la meilleure des Flèches d'argent, pilotée par George Russell, troisième, a encaissé 0"400, ce qui ne lui laisse que peu d'espoirs de viser la première ligne aujourd'hui. Quant à Sergio Pérez, second pilote de Red Bull classé quatrième, le retard de 0"537 serait dû à l'inconfort que le Mexicain commence à dénoncer. Ce n'est pas une surprise : la Red Bull RB18 est développée pour Verstappen et "Checo" avoue s'en sortir de moins en moins bien au fil des modifications apportées.

30 millions d'euros pour Verstappen, 45 pour Hamilton : le salary cap les menace

McLaren en difficulté

L'obligation de mettre les planchers en conformité reportée par la Fédération internationale de l'automobile au Grand Prix de Belgique disputé les 26, 27 et 28 août, les Gris vont donc devoir patienter pour voir un éventuel nivellement des valeurs à leur avantage, et spécialement Lewis Hamilton qui s'en est rarement sorti mieux que George Russell cette saison à ce propos. Mercedes avait pu abaisser la hauteur de caisse de ses W13 à Silverstone, avec les résultats que l'on sait, et prévenu que Spielberg risquait d'être un difficile retour en arrière, sur ce circuit où les dévers des virages n°3 et 10 et les bordures hautes imposent de réhausser les gardes au sol. C'est peut-être l'explication à chercher dans la cinquième place de Lewis Hamilton au terme de cette séance, à 0"607.

Au-delà de ce top 5, rien ne surprend si ce n'est la septième position de Carlos Sainz, vainqueur du dernier Grand Prix de Grande-Bretagne et trop loin du compte (à 0"737) pour ne pas croire au simple résultat d'un programme de test moins orienté sur le tour chrono que son coéquipier de Ferrari, Charles Leclerc. Car pour le reste, les outsiders sont là, avec deux Haas (Kevin Magnussen 6e et Mick Schumacher 9e), une Alpine (Fernando Alonso 8e) et une AlphaTauri (Yuki Tsunoda 10e).

A part l'Alpine de Fernando Alonso, les Français semblent bien mal partis pour se frayer une place en Q3 tout à l'heure. En effet, Esteban Ocon (Alpine), 12e, a lâché 1"160, et Pierre Gasly (AlphaTauri) n'a pas décollé de la 16e position, à 1"290. En encore, tout en raison des ennuis de Lando Norris, qui a provoqué le premier des deux drapeaux rouges déployés lors de cette session en raison d'une panne de sa McLaren à la 20e minute.

Grand Prix d'Autriche Leclerc à l'arrêt, la Mercedes déteste les saucisses : Verstappen sur un boulevard à Spielberg HIER À 06:36