Troisième et quatrième, c'est sûrement ce que Mercedes pouvait espérer de mieux dimanche dans ce Grand Prix d'Autriche. Les W13 de Lewis Hamilton et George Russell n'étaient pas encore dans la même ligue que les deux premiers du jour, Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull), même si le septuple champion du monde a parfois roulé dans les temps du Monégasque.

Lewis Hamilton a fini à 41 secondes de la F1 75 n°16, et George Russell à 58 secondes. Il reste donc du travail car l'écart vu à Silverstone a de nouveau ressemblé à un fossé. Au cœur de sa plus longue série d'insuccès en Formule 1 (12 courses), Lewis Hamilton se raccroche à la satisfaction d'avoir obtenu un troisième podium de suite, et l'écurie allemande au fait d'avoir marqué le plus de points ce week-end, avec 38 unités. Ferrari et Red Bull ont en effet perdu une voiture en route dimanche.

Accidenté lors de la Q3 vendredi, embarqué dans le sprint samedi avec une monoplace endommagée par une erreur de Pierre Gasly (AlphaTauri) dès le départ, Lewis Hamilton a au moins pu apprécier d'aligner 71 tours sans histoire ou presque, dimanche.

"Continuer à grignoter"

"Ce fut difficile lors du Sprint, mais aujourd'hui ça s'est mieux passé, a raconté le septuple champion du monde. Nous avons eu un rythme correct à différents moments de la course, même si j'ai un peu couru dans le no man's land. Le week-end a été un peu éprouvant pour l'équipe, mais je suis reconnaissant que nous ayons terminé troisième et quatrième. Ce sont de gros points, et nous avons amélioré la voiture. Maintenant, nous devons continuer à grignoter pour revenir devant."

Pénalisé de 5 secondes pour un contact - les commissaires auraient tout aussi pu conclure à l'incident de course - qui a envoyé Sergio Pérez (Red Bull) dans le décor du virage n°4 au premier tour, George Russell a été en fait doublement sanctionné puisqu'il a dû passer aussitôt par la case stand pour faire changer son aileron avant. Retourné en piste en 19e position, il a donc récupéré 15 places - mieux que Sergio Pérez samedi - pour s'offrir un top 4.

"Pour moi, c'était un incident de course"

"J'ai commencé P4 et j'ai terminé P4 - et j'aurais probablement signé pour cela avant la course, a expliqué George Russell. Mais je suis un peu déçu de la façon dont tout s'est déroulé. Au premier tour, Checo [Pérez] a plongé par l'extérieur au virage n°4, puis a pris une trajectoire serrée. J'avais Sainz devant et j'ai dû passer en haut de la bordure. J'ai pensé que la sanction était sévère : pour moi, c'était un incident de course. Mais après cela, nous avons bien optimisé la course dès le deuxième tour."

"En ce qui concerne les points positifs, nous avons fait un arrêt au stand de 20 secondes au début et avons terminé à environ 15 secondes du podium ; j'ai remonté le peloton de P19 à P4", a-t-il conclu. Sans intervention de la voiture de sécurité (seulement virtuelle dimanche), sa performance est effectivement à relever.

Andrew Shovlin a abondé dans son sens concernant l'accident avec la Red Bull. "Nous pensons que la pénalité de George est sévère : il était sur la bordure, en haut, et il a laissé plus qu'assez de place, a plaidé l'ingénieur en chef. Nous avons dû changer l'aileron avant après le contact, donc ça a fait un arrêt très long. Il a dû remonter le peloton deux fois mais il a couru superbement et a maximisé l'opportunité."

Refaire le stock de pièces détachées

Pour le patron des Gris, Toto Wolff, c'est même un peu quelque chose d'inespéré qu'ont ramené ses pilotes. "Quand on pense qu'on avait deux voitures en morceaux vendredi après-midi, c'est un super résultat, a insisté le directeur d'équipe. Mais il nous manque 0"2 ou 0"3 pour rouler devant. Nous voyons une lueur à la sortie du tunnel avec la voiture, puis elle disparaît à nouveau, et il faut régler ça. Sur un relais, aujourd'hui, nous avons été plus compétitifs qu'hier. C'est bon de revoir Charles [Leclerc] sur la plus haute marche. Il a eu beaucoup de malchance, et la bagarre est relancée devant."

"Ce n'est pas une piste qui nous convenait ces dernières années, a rappelé Andrew Shovlin. Malgré le manque de rythme par rapport à Ferrari et Red Bull, nous sommes encouragés par le fait que nous avançons dans la bonne direction. Nous avons quelques jours bien chargés qui s'annoncent à l'usine quant à la situation sur les pièces détachées, ce week-end n'a pas été formidable de ce côté-là ! Mais nous allons refaire le stock dans les temps pour Le Castellet. Nous attendons avec impatience une piste qui devrait convenir à la voiture."

La piste lisse et les grandes courbes du circuit varois ont effectivement tout pour permettre à la Mercedes de rouler avec une garde au sol minimale comme à Silverstone.

