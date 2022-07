Grand Prix d'Autriche

La note : 3/5

Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull) ont fait mieux qu'à Sakhir et à Djeddah, où il s'étaient échangé la première place à coups de DRS un peu trop téléphonés. Leur bagarre a été belle, intense, propre, et le Monégasque a opéré trois manœuvres limpides pour neutraliser le Néerlandais. Et on ne compte pas les manœuvres dans le reste du peloton dans ces fameux virages n°3 et 4.

Le vainqueur : Charles Leclerc (Ferrari)

1 partout ! Max Verstappen avait gagné à Imola, et le Monégasque lui a rendu la monnaie de sa pièce à Spielberg. En échec depuis cinq courses pour des questions de fiabilité et de stratégies tordues, "Charlot" a eu l'énorme mérite de rester mobilisé, sans perdre de l'énergie inutile à ressasser ses frustrations. Impeccable en qualification mais battu de peu vendredi, entravé par son coéquipier samedi, il a vite relégué la seconde F1 75 à bonne distance dimanche, et s'est attaqué à son véritable adversaire de façon irrésistible, à trois reprises. Parce qu'il a maximisé le potentiel des "medium" dans un premier relais et gardé cet avantage ensuite avec les "dur".

Une vraie masterclass en termes de pilotage et une supériorité technique qui le remettent dans une dynamique. Même s'il n'a pris que cinq points sur l'ensemble du week-end au n°1 mondial Max Verstappen, et qu'il a encore 38 points à combler au championnat du monde.

Le battu : Max Verstappen (Red Bull)

C'est rare de voir un tel contraste du samedi au dimanche. Les 23 tours plutôt pépères du sprint n'ont pas ressemblé à ceux du dimanche. Comme d'habitude dans ces cas-là, il n'a pas fait dans la demi-mesure : "Je ne pouvais pas attaquer au freinage, je ne pouvais pas mettre les gaz, je n'avais pas de traction, et après deux tours dans chaque relais, j'ai perdu beaucoup de vitesse."

Sa RB18 n'était surtout pas prête à faire fonctionner les "dur", et il l'a payé au prix fort de son impuissance à chaque fois que Charles Leclerc (Ferrari) a klaxonné dans son dos.

A cinq points lâchés, il s'en sort très bien. "Dans les moments difficiles, il faut marquer des points et nous l'avons fait". Comme à Silverstone.

Ils engrangent : Mercedes

Un rétablissement quasi inespéré en 48 heures, des W13 cabossées et éparpillées façon puzzle dans le garage gris vendredi soir au record de points du week-end (38) dimanche.

Les grands perdants : Sergio Pérez (Red Bull) et Carlos Sainz (Ferrari)

Grosse désillusion pour "Checo", qui a payé cash son accrochage avec George Russell (Mercedes) au premier tour. Sa Red Bull en mauvais état, l'équipe a préféré le stopper pour économiser son moteur pour la suite. N°2 mondial depuis trois meetings, il se refait doubler par Charles Leclerc (Ferrari).

Quant à l'Espagnol, il se voyait depuis Silverstone dans la peau d'un futur n°1 chez Ferrari, mais son retard sur Charles Leclerc a bondi de 12 à 37 points à cause de son abandon. Qui va l'obliger à rouler, sauf miracle ou recyclage d'anciens éléments, avec un nouveau groupe propulseur au Grand Prix de France et encaisser une rafale de pénalité sur la grille.

L'instant surréaliste : Fernando Alonso (Alpine) éduque Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Le pilote en surchauffe : Pierre Gasly (AlphaTauri)

Rebelote pour le Rouennais. Après le coup de volant sur Lewis Hamilton (Mercedes) au départ de la course sprint, le Français a encore mal calculé son coup en sous-virant dans l'Aston Martin de Sebastian Vettel au virage n°4. Reconnu coupable, il a été puni de cinq secondes, et a reçu une autre pénalité du même temps pour des passages hors-piste au n°10.

"C'est un weekend à oublier, a-t-il reconnu. Je n'ai pas encore vu les images mais j'ai reçu une pénalité donc je pense que je suis responsable de l'accident avec Sebastian (Vettel). J'ai essayé de résister mais c'est toujours difficile dans ce virage et il est parti en tête à queue. Nous avons maintenant besoin d'un bon gros reset. Nous avons dix jours pour comprendre pourquoi nous sommes lents et savoir quoi faire pour nous améliorer".

Le bonus : Esteban Ocon et Alpine

Un bon top 5 et le statut de "meilleurs des autres" pour le Normand, un top 10 pour Fernando Alonso. "Nous avons vraiment maximisé la vitesse de la voiture quand il le fallait, a analysé le Français. C'est une excellente façon de fêter mon 100e Grand Prix en F1 ! J'ai eu des belles batailles sur la piste mais sur la fin George Russell (Mercedes) était trop rapide. Je suis maintenant 8e au classement du championnat du monde des pilotes et (Alpine) à égalité avec McLaren dans celui des constructeurs. Nous allons dans la bonne direction et sommes sur un bon rythme avant le Grand Prix de France."

Le malus : Le comportement de certains supporters

Cette étape autrichienne restera malheureusement aussi celle des applaudissements et réjouissances lamentables d'une franche du public lorsque les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell ont tapé fort en Q3, vendredi. Le fait que Max Verstappen ait été hué la semaine passée à Silverstone n'est en rien une excuse ni une explication à la bêtise sans limite, ni un manque d'intelligence voire d'éducation. Comme s'ils n'en avait pas assez, certains se sont répandus en invectives et propos diffamatoires sur les réseaux sociaux à l'endroit d'autres fans, ou de pilotes.

Formula 1 a indiqué dimanche matin avoir été informé de ces agissements depuis les premiers essais vendredi. "Nous en avons parlé au promoteur (local) et les services de sécurité, a écrit le promoteur du championnat du monde dans un communiqué. Nous allons parler à ceux qui ont rapporté ces incidents et nous prenons cela très au sérieux. Ce type de comportement est inacceptable et ne sera pas toléré. Tous les fans doivent être traités avec respect." La FIA et Formula 1 doivent trouver des moyens d'action pour mettre fin à ces comportements.

La stat : 11

Lewis Hamilton (Mercedes) est désormais le seul pilote ayant vu l'arrivée des 11 courses cette saison.

La déclaration : Carlos Sainz (Ferrari)

C'est apparemment l'histoire de ma saison : dès que j'ai un peu de rythme, quelque chose tourne mal. Nous devions faire facilement le doublé.

