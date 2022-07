Ferrari continue de mettre la pression sur Max Verstappen avant la première explication de la course sprint, samedi après-midi à Spielberg. Charles Leclerc est passé à 0"029 de la pole position signée par le Néerlandais de Red Bull, vendredi, et Carlos Sainz à 0"082, et la Scuderia a montré lors du dernier entraînement du Grand Prix d'Autriche que ses pilotes étaient prêts à relever le défi de battre le héros local, au Red Bull Ring.

Vainqueur dimanche dernier du Grand Prix de Grande-Bretagne, Carlos Sainz a surgi en haut de la feuille des temps à la 41e des 60 minutes de tests, en bouclant un tour en 1'08"610 que personne n'a ensuite pu battre.

Et sans surprise, les écarts sont encore serrés sur cette piste courte puisque le Monégasque a échoué à 0"050 de l'Espagnol, tandis que le Néerlandais a cédé un peu plus à la F1 75 n°55, 0"168. Avec une explication toute trouvée : ses les "rosse" étaient en "tendre", le champion du monde en titre a fait son temps en "medium". Tout comme les trois suivants : Fernando Alonso, Esteban Ocon (Alpine) et Sergio Pérez (Red Bull).

Haas en retrait

Septième à 0"630, George Russell a participé à l'intégralité de la séance contrairement à son coéquipier Lewis Hamilton, envoyé en piste pour les 14 dernières minutes. Une sorte de miracle après les accidents dévastateurs dont été victimes les deux Anglais vendredi en dernière partie de qualification. Avec un nouveau groupe propulseur dont il ne s'acquittera des pénalités que lors du Grand Prix dimanche, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a réalisé le huitième temps et Lando Norris (McLaren), handicapé par un problème technique et un manque de roulage vendredi, a continué de remonter la pente avec son dixième temps.

Dans la seconde partie de tableau, les Haas de Kevin Magnussen et Mick Schumacher, qualifiées sixième et septième, sont rentrées dans le rangs (respectivement 18e et 15e) alors que Pierre Gasly (AlphaTauri) s'est contenté du douzième temps. Enfin, faut-il parler de Daniel Ricciardo (McLaren) ? L'Australien a poursuivi son opération déclassement en plafonnant au 17e rang.

