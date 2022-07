Au bout d'un long marathon mécanique, Mercedes est parvenu à envoyer Lewis Hamilton en piste pour les 14 dernières minutes des essais libres 2, samedi à Spielberg, histoire de checker la monoplace accidentée par le septuple champion du monde, vendredi lors de la qualification.

Ad

Dans la matinée, Toto Wolff avait fait un état des lieux sur la situation critique dans son garage, où l'autre W13, frappée du n°63, était aussi passée par la case réparation suite au crash de George Russell en fin de Q3.

Grand Prix d'Autriche Verstappen en pole, consigne chez Ferrari, Mercedes différentes : le GP en questions IL Y A 10 HEURES

Regardez le Tour de France en direct sur Eurosport

"Il y a beaucoup de dégâts, a déclaré Toto Wolff, au site officiel de la Formule 1, samedi matin. Je pense que nous avons deux planchers, deux boîte de vitesses à contrôler, un aileron arrière (la voiture de Russell)… Il y avait beaucoup de morceaux et de pièces dans le garage. Tôt ce matin, c'est comme si quelqu'un avait fait tomber une voiture Lego par terre."

10 km/h plus vite, trop vite

"Les deux voitures sont assez endommagées (…) sur plein de pièces qui ont un impact sur le plafond budgétaire, a continué de raconter l'Autrichien. Mais le plus gros impact est sur les mécaniciens, qui bossent 24 heures sur 24."

C'est presque un miracle, les hommes en gris sont parvenus à remettre en état les deux monoplaces sans enfreindre le couvre-feu, qui interdit de travailler sur les monoplaces au-delà de six heures après la dernière session du jour.

"Je pense que la voiture est toujours difficile à piloter et maintenant nous pouvons nous battre pour les positions de tête, je suis vraiment heureux de voir qu'ils peuvent attaquer, s'est réjoui Toto Wolff, qui se raccroche à ce qu'il peut dans cette histoire. Et détailler les circonstances des crashs : Lewis, dans le virage précédent son accident, roulait 10 km/h plus vite. Il est entré 10 km/h plus vite dans le n°7, et n'a pas pris le virage ! Cela a été un peu la même chose pour George : il était sur son meilleur chrono - c'était un point fort de son tour - mais il est allé trop loin."

La W13 est "piégeuse" et Spielberg n'arrange rien

Lewis Hamilton comme George Russell a perdu l'arrière, mais si le premier a tapé de côté, le second est parti en tête-à-queue et a percuté le mur de protection du virage n°10 à reculons. Il a avoué qu'il était en train "de mettre le paquet" pour arracher le troisième temps.

"Que ce soit le vent ou tout autre condition, je pense qu'en résumé la voiture est délicate à piloter et elle est plus rapide maintenant, a réexpliqué Toto Wolff. Et ça me va tout à fait. La voiture est piégeuse, et là en Autriche, avec les virages à passer sur le fil du rasoir pour prendre de la vitesse… Comme je l'ai dit, je préfère avoir une voiture rapide, finir dans le mur et en apprendre plus."

Lewis Hamilton attaquera la deuxième course sprint 2022 de la neuvième place suite à la rétrogradation de Sergio Pérez (Red Bull), et George Russell du cinquième emplacement de la grille de départ.

Grand Prix d'Autriche Course gâchée : Hamilton ne comprend pas l'attitude de Gasly IL Y A 12 HEURES