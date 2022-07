Grand Prix d'Autriche

A quelle heure débute la course ?

A 15h00. Pour 71 tours.

La pole position est-elle un avantage à Spielberg ?

C'est l'assurance de finir dans les deux premiers, hors abandon évidemment. Depuis 2000, cela a toujours été le cas, à part pour le poleman Felipe Massa (Williams) en 2014.

Max Verstappen (Red Bull) réussit-il ses départs de la pole ?

A Spielberg, oui. Il est parti en tête des deux Grands Prix organisés à Spielberg en 2021 (Styrie et Autriche) et il a régné sans partage pendant les 71 tours. Comme samedi lors des 23 tours de la course sprint.

Lors des 15 précédentes courses qu'il a attaquées devant tout le peloton, il a remporté 11 des 13 qu'ils a terminées. Il a terminé 2e à Budapest en 2019 et à Sakhir en 2021. Pour deux abandons, à Silverstone et à Monza en 2021.

Pourquoi la RB18 est-elle encore meilleure en course ?

"Notre voiture n'est pas encore géniale sur un tour, mais c'est aussi parce qu'elle est encore trop lourde (ndlr : poids minimum requis de 598 kg), a révélé Max Verstappen à De Telegraaf. Ça signifie qu'on ne peut pas attaquer à la limite en qualification. Pendant la course, ça n'affecte pas autant, car le poids est moins perceptible avec le plein."

Ferrari pense-t-elle imposer une consigne ?

Oui car le fiasco de Silverstone est passé par là et Laurent Mékies le suggère à demi-mots. "La gestion des pneus, essentiellement au début et à la fin des relais, sera un élément clé et nous devrons être prêts à tirer la maximum de chaque opportunité qui se présentera, a assuré le directeur de la Compétition. Dimanche, ce sera du deux contre deux car Sergio Pérez a remonté des places samedi. La contribution de chacun de nos pilotes sera donc essentielle si nous voulons obtenir le résultat après lequel nous courrons."

En clair, le pit wall va réclamer de la discipline de la part de ses pilotes. Et ce schéma sera clairement exposé dimanche matin chez Ferrari.

Pourquoi la W13 de Hamilton est-elle mieux configurée que celle de Russell ?

L'équipe allemande a emporté ce week-end trois ailerons arrières spécifiques pour le circuit de Spielberg, et les pilotes en ont cassé deux lors de la Q3, vendredi. Mercedes a équipé la W13 n°44 de l'aileron de rechange et a monté un aileron arrière d'une spécification différente, à plus fort appui, sur la n°63, samedi.

Normalement, une monoplace ne peut changer de spécification d'aileron sous régime de parc fermé après la qualification, mais il existe une exception au règlement pour les week-ends avec course sprint.

Alpine a-t-il résolu le problème de Fernando Alonso ?

"C'est très frustrant de ne pas avoir pu prendre le départ de la Course Sprint, a déclaré l'Espagnol. Nous n'avons pas pu allumer la voiture sur la grille de départ, alors nous sommes allés dans la voie des stands, puis avons essayé une batterie externe, mais comme cela ne fonctionnait toujours pas nous avons dû abandonner. Le problème semble être de nature électrique."

Alpine n'était pas en mesure samedi soir de certifier que le champion du monde pourrait prendre le départ.

Pourquoi Valtteri Bottas (Alfa Romeo) va-t-il partir dernier ?

A cause d'une particularité du règlement, qui n'a pas changé depuis l'introduction des courses sprints. Ferrari a monté un 4e bloc propulseur neuf sur l'Alfa Romeo du Finlandais vendredi, et ce dernier a pu concourir pour les points samedi en dépit d'un V6 hors quota réglementaire. Il ne va purger sa pénalité (un départ en fond de grille) que dimanche.

Quels sont les points les plus délicats du circuit pour les voitures ?

Les virages n°1, 6 et 7 : les bordures sont agressives pour les suspensions à la sortie.

Quelle stratégie pour la course ?

Un arrêt est la norme à Spielberg et Pirelli prévoit une séquence "medium" - "dur" pour les 71 tours.

