George Russell peut s'avouer satisfait de sa quatrième place en course sprint, Lewis Hamilton déçu de sa huitième et Mercedes tout de même fière. "Grâce à un effort herculéen de la part de l'équipe, les deux voitures ont pu participer aux essais libres 2, qui ont débuté tout juste six heures de travail (autorisées) après la qualification", a noté l'équipe allemande, en référence aux dégâts des accidents de Lewis Hamilton et George Russell en Q3, vendredi sur le Red Bull Racing.

Si la course de George Russell vers P4 a été limpide samedi, et fondamentalement ennuyeuse avec aucune voiture dans sa proximité, celle de Lewis Hamilton a été plus agitée et réellement laborieuse. Après un contact avec l'AlphaTauri de Pierre Gasly au premier freinage, le septuple champion du monde a attaqué son après-midi au onzième rang et il n'a ensuite progressé que de trois places.

Souffrant d'une température excessive de disque à l'avant gauche, il a dépensé beaucoup d'énergie sans tout compromettre pour doubler Alexander Albon (Williams), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Mick Schumacher (Haas), dans l'avant-dernier tour. L'enjeu allait au-delà de P8. Il s'agissait de sauver ses chances de faire un résultat dimanche.

"L'écart était supérieur à ce à quoi nous nous attendions, a avoué George Russell. Nous avions 13 secondes de retard après 23 tours, soit près d'une demi-seconde par tour. Nous devons travailler d'ici demain pour comprendre pourquoi nous avons baissé le rythme. De petites choses peuvent faire la différence : les pneus n'étaient pas faciles à gérer et différentes approches des niveaux d'appui joueront un rôle demain."

Le mauvais départ de Hamilton a tout déclenché

"Je suis reconnaissant d'avoir réussi à survivre ici aujourd'hui !, s'est exclamé Lewis Hamilton. L'équipe a fait un excellent travail pour remettre la voiture en état hier soir et ce matin. Un petit merci à eux et je suis content de l'avoir ramenée presque en un seul morceau."

"Je n'ai pas pris un bon départ, puis Pierre [Gasly] m'a dépassé au premier virage, a-t-il regretté. Je ne comprends pas pourquoi les pilotes font ça alors qu'il y a tellement d'espace à droite, et je ne pouvais rien y faire. Ensuite, la même chose s'est produite dans le virage n°3 avec une Williams et une Red Bull : j'ai eu une sorte de dommage, mais au moins j'ai pu continuer. Après ça, j'ai juste essayé de me rattraper. Nous sommes plus lents dans les lignes droites, j'ai donc dû attendre d'être sorti du train DRS pour dépasser les voitures devant. C'est pourquoi il a fallu quelques tours pour devancer Mick [Schumacher]."

"Après un effort aussi incroyable de la part des mécaniciens, c'est une performance un peu décevante en termes de vitesse, a reconnu Toto Wolff, le directeur d'équipe. Nous n'avons pas réussi à montrer notre amélioration habituelle du rythme de course par rapport aux performances sur un seul tour, comme lors d'autres épreuves cette année."

