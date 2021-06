Catastrophe pour Max Verstappen ! Alors qu'il menait d'une main de maître la course avec plus de 4 secondes d'avance sur Sergio Pérez (Red Bull), le Néerlandais a connu la même mésaventure que Lance Stroll (Aston Martin) à cinq tours de l'arrivée. Engagé dans la longue ligne droite, à plus de 300km/h, il a soudainement vu son pneu arrière-gauche éclater, l'obligeant à contre-braquer et à heurter le mur de plein fouet.

Grand Prix d'Azerbaïdjan Bonus-Malus : Verstappen et Hamilton en pleine déroute, Pérez et Vettel ont émergé du chaos IL Y A 8 HEURES

Le leader chaussait cette gomme dur depuis 34 boucles. Le drapeau rouge a été brandi, conduisant les monoplaces à regagner la pit-lane avant une nouvelle reprise de la course. Verstappen, qui se dirigeait vers une troisième victoire cette saison avec, en prime, le gain du meilleur tour, est sorti seul de sa monoplace, passablement énervé de laisser échapper cette excellente opération au championnat. C'est son coéquipier mexicain qui hérite de la tête provisoire de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan fou, devant Lewis Hamilton (Mercedes) !

Grand Prix d'Azerbaïdjan Verstappen se défend d'avoir trop attaqué et enrage contre Pirelli IL Y A 20 HEURES