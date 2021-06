a permis d'établir qu'il n'y avait aucun défaut de production ou de qualité sur aucun des pneus, ni aucun signe de fatigue ou de délamination", a précisé Pirelli dans un communiqué mardi soir. "Dans chaque cas, il s'agit d'une rupture dans la circonférence du flanc intérieur qui peut être liée aux conditions d'utilisation du pneu, bien que les paramètres de départ prescrits (pression minimale et température maximale de la couverture chauffante) aient été respectés." Pirelli a analysé les accidents de Lance Stroll puis Max Verstappen lors du dernier Grand Prix d'Azerbaïdjan . Elle "", a précisé Pirelli dans un communiqué mardi soir. "."

La démonstration a mal tourné : "Verstappen contrôlait mais il était obligé de pousser…"

Penchant d'abord pour la théorie selon laquelle ces coupures avaient été provoquées par des débris sur la piste, Pirelli conclut donc que c'est l'utilisation de ces pneus par Aston Martin, l'écurie du Canadien Stroll, et Red Bull, celle du Néerlandais Verstappen, qui sont en cause. Les équipes sont tenues de respecter des pressions de pneus minimales au moment où ceux-ci sont fixés sur leurs monoplaces. Elles peuvent ensuite tenter de contourner cette réglementation et d'abaisser ces pressions une fois en piste, ce qui leur permet de gagner en performance mais éprouve davantage les pneumatiques.

Grand Prix d'Azerbaïdjan "Le débrief du tour de formation dure une demi-heure avec lui" : Vettel, ce perfectionniste IL Y A 18 HEURES

Pirelli précise donc qu'un "nouvel ensemble de protocoles (...) pour le contrôle des conditions de fonctionnement (des pneus) pendant un week-end de course" a été convenu avec la Fédération internationale de l'automobile (FIA), le régulateur de la F1. "Nous avons respecté les paramètres de Pirelli à tout moment et nous continuerons à suivre leurs recommandations", a pour sa part réagi Red Bull dans un communiqué. Un nouveau Grand Prix, le 7e de la saison, a lieu ce week-end en France, sur le circuit Paul Ricard du Castellet.

Grand Prix d'Azerbaïdjan Un pneu d'Hamilton a failli éclater à cause d'un débris de Stroll selon Pirelli 07/06/2021 À 14:43