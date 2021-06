Alors qu'on se dirigeait vers une procession azerbaïdjanaise, légèrement animée par l'abandon d'Esteban Ocon et les sorties de piste sans conséquence de Carlos Sainz (Ferrari) et de Nikita Mazepin (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) a peut-être relancé la course, dimanche à Bakou.

Alors qu'il était à pleine vitesse dans la longue ligne droite du circuit - à environ 300 km/h-, le pilote canadien, quaatrième, a subi une crevaison soudaine de l'arrière gauche, entraînant une instabilité et un décrochage de la monoplace vers la gauche. Stroll a violemment tapé un mur avant de s'immobiliser avec son AMR21 au milieu de la piste. Des dizaines de morceaux de carbone se sont répandues et ont provoqué la sortie de la voiture de sécurité. Sonné par l'impact, Stroll s'est quand même extrait de sa voiture et a regagné son stand.

Grand Prix d'Azerbaïdjan Boulette et victoire envolée pour Hamilton : "J'ai touché le bouton de répartition des freins" IL Y A UNE HEURE

"Il n'y a pas de problème, ça va", a rassuré Lance Stroll, au micro de Canal+. A propos de la cause, il n'a pu donner d'indication précise. "Pas encore, on ne sait pas si c'est le pneu ou la suspension", a-t-il dit.

Toutes les monoplaces se sont regroupées derrière celle du leader Max Verstappen (Red Bull), qui comptait alors 6''5 d'avance sur son coéquipier Sergio Perez. Seuls Fernando Alonso (Alpine), Antonio Giovinazzi (Alfa Roemo), Georoge Russell (Williams) et Mick Schumacher ont plongé dans les stands à la réouverture de la pitlane.

A la relance de la course, cinq tours après l'incident, c'est Sebastian Vettel (Aston Martin) qui a signé la bonne opération en passant Charles Leclerc (Ferrari) puis Pierre Gasly (AlphaTauri) pour se retrouver quatrième. Verstappen, lui, continuait son cavalier seul. Le Néerlandais avait déjà repris plus de trois secondes d'avance sur son équipier mexicain.

Grand Prix d'Azerbaïdjan Gasly est allé chercher le podium : "Il fallait sortir les muscles face à Leclerc" IL Y A 2 HEURES