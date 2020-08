GRAND PRIX D'ESPAGNE - Lewis Hamilton (Mercedes) a dominé le dernier entraînement à Montmelo, ce samedi. Esteban Ocon (Renault) a subi un gros crash en fin de séance après avoir tenté d'éviter Kevin Magnussen (Haas).

Comme d'habitude, Lewis Hamilton (Mercedes) sera le favori pour la pole position, ce samedi après-midi. Le Britannique a dominé la troisième séance d'essais libres, à Montmelo, battant son coéquipier Valtteri Bottas pour la deuxième fois de suite. Ce dernier entraînement s'est terminé sur un drapeau rouge, causé par un étonnant crash d'Esteban Ocon (Renault), a priori sans conséquence sur la santé du pilote.

Le Français a tardé à comprendre que Kevin Magnussen (Haas) avait décidé de sauter sur ses freins en plein milieu de la piste, après le virage n°3. Un coup de volant à haute vitesse l'a envoyé dans le mur et tout cela devrait conduire les commissaires à réfléchir. A Montmelo, les températures élevées ont poussé les pilotes à doubler le temps de refroidissement des mécaniques et des gommes, ce qui a causé d'innombrables mésententes liées au trafic.

Verstappen, toujours une menace ?

Depuis vendredi, la compréhension du comportement des pneumatiques a viré à l'obsession. L'écurie allemande s'est quelque peu rassurée lors des deux premiers entraînements et n'a pas toujours pas d'inquiétude à avoir pour la pole. En 1'17"222, Hamilton a battu Bottas de 0"151 et gardé Max Verstappen (Red Bull) à distance, 0"515 précisément. Mais l'écurie autrichienne envisage encore un coup stratégique en course.

Carlos Sainz (McLaren) a profité d'éléments de l'unité de puissance tout neuf pour s'installer au quatrième rang, à 0"824, devant Sergio Pérez (Force India) et Charles Leclerc (Ferrari). Auteur du septième temps, Pierre Gasly (AlphaTauri) a encore devancé Alexander Albon (Red Bull) et contenu son retard sur le temps de référence à moins d'une seconde. Le Français a progressé par rapport à la veille, au contraire de son compatriote Romain Grosjean (Haas), miraculeux sixième vendredi et repoussé au 13e rang ce samedi matin.

