GRAND PRIX D'ESPAGNE - PlayStation et studio de musique font partie des équipements du "motorhome" dans lequel Lewis Hamilton loge, plutôt qu'à l'hôtel, pendant les Grands Prix de F1 en pleine pandémie de coronavirus, a-t-il raconté jeudi.

Lewis Hamilton sait se fait plaisir. Dans son "motorhome", le pilote Mercedes a ainsi révélé disposer d'une PlayStation et d'un studio de musique. Ce camping car de luxe, le Britannique, qui "préfère dormir dans son propre lit", l'utilise depuis quelques années lors de certaines courses européennes. Jamais autant que cette saison au calendrier remanié et pour l'heure uniquement basé sur le Vieux continent, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse avant le GP d'Espagne ce week-end.

"Tu ne peux pas voyager dedans mais il est extensible. J'ai ma chambre et mon petit espace personnel, détaille le pilote Mercedes. Je voyage avec un petit studio pour faire de la musique et ma PlayStation. J'aime jouer en ligne le soir. Le week-end dernier, j'ai joué avec Pierre Gasly à "Call of Duty" et parfois Charles Leclerc nous rejoint. Sinon, je regarde des films."

"En général, j'ai massage le soir, suivi de Roscoe"

"Quand j'étais plus jeune en karting, je vivais dans un motorhome mais il était assez différent de celui que j'ai maintenant, se remémore-t-il. Je me souviens de voyager à travers le Royaume-Uni, c'était parmi les meilleurs jours de ma vie." En F1, Hamilton partage ce camping car avec sa physiothérapeute Angela Cullen et son chien Roscoe. "En général, j'ai massage le soir, suivi de Roscoe", s'amuse le pilote de 35 ans.

Alors qu'une partie de la grille, dont son équipier finlandais Valtteri Bottas, a opté comme lui pour camper sur les circuits, le sextuple champion du monde "ne traîne pas trop avec les autres, surtout en ce moment". "Avant tu pouvais partager un barbecue sur le camping mais pas maintenant", explique-t-il.

