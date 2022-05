Grand Prix d'Espagne

Mercedes ne désespère peut-être pas de prolonger sa série de neuf pole positions à Montmelo entamée en 2013 mais il faudrait quand même un miracle pour qu'elle y parvienne samedi. Même si sa W13 a été une menace pour la Ferrari de Charles Leclerc lors des essais libres 2, vendredi en Catalogne.

"voiture largement différente des essais de pré-saison mené sur le même circuit en février" comme l'équipe l'a souligné, Après avoir expérimenté des astuces de réglages pour être dans une fenêtre de performance plus grande." Avec unecomme l'équipe l'a souligné, George Russell a roulé à 0"117 du Monégasque, et Lewis Hamilton à 0"204 . "."

L'écurie a rappelé que ce 20 mai marquait aussi le troisième anniversaire de la mort de Niki Lauda, son ancien président non-exécutif, "dont l'esprit inimitable continue de régner dans l'équipe." C'est peut-être ce refus du renoncement qu'avait l'Autrichien dans les plus grandes difficultés qui l'a fait avancer vers la sortie du tunnel.

Hamilton "super content des progrès"

A-t-elle vu la lumière ? Le marsouinage est-il un fait du passé ? Revue - et corrigée ? - au niveau aérodynamique, la W13 n'a plus rien à voir dans son comportement avec ce qu'elle faisait subir aux pilotes anglais depuis les premiers tours de roues, en février.

"A Miami, nous étions les plus rapides le vendredi, a rappelé George Russell. Ici, nous sommes deuxièmes mais la voiture réagit vraiment différemment. Nous n'avons pas le marsouinage dans les lignes droites, ce qui est formidable, mais nous le vivons toujours ici et là dans les virages. Red Bull a toujours l'air très rapide et c'est l'équipe avec laquelle il faut compter en ce moment. Je ne vois aucune raison pour que nous ne puissions pas être aussi près, sinon un peu plus près, devant tout ce week-end. Avec les différences de modes de puissance, il est difficile de dire où nous en sommes réellement en termes de rythme. Ferrari et Red Bull ont semblé avoir roulé avec leurs modes de puissance les plus bas."

Mais ça ne fera pas tout. A Montmelo, l'usure est un sujet de préoccupation, notamment au niveau du pneu avant gauche, soumis à d'importantes contraintes dans le virage n°3. "La dégradation était énorme pour tout le monde et ça va être 'ça passe ou ça casse' en course. Nous allons donc regarder ça de près ce soir."

"Je suis super content des progrès et j'adresse un immense merci à l'équipe à l'usine pour tout le travail acharné, qui refusé d'abandonner et à continuer de pousser, a déclaré Lewis Hamilton. Nous ne sommes pas encore les plus rapides mais je pense que nous sommes en bonne voie. C'est la première fois que nous remontons la ligne droite sans rebondir ; nous en avons encore, mais c'est beaucoup mieux. Nous commençons à exploiter le potentiel de la voiture. Elle reste difficile mais beaucoup plus agréable à conduire qu'elle ne l'était auparavant. Nous avons apporté quelques améliorations et nous devons maintenant les peaufiner. Nous avons beaucoup de données à passer en revue et je pense que nous pouvons placer la voiture dans une position encore meilleure samedi pour, espérons-le, arriver sur les talons des gars devant. La dégradation va être la clé ici, avec ces pneus, on ne peut pas attaquer, attaquer, attaquer. Ils nécessitent beaucoup de gestion à ces températures."

"Les pneus surchauffent très facilement"

"C'est un solide début de week-end, a résumé l'ingénieur en chef, Andrew Shovlin. La voiture se comporte plus normalement ici. Nous avons fait des progrès pour réduire les rebonds avec les nouvelles pièces aérodynamiques et le rythme est un cran au-dessus ; pas encore au niveau de Red Bull et Ferrari mais nous nous sommes extirpés du milieu de peloton".

"Nous avons aussi connu une introduction sans histoire de nos moteurs n°2 avec les deux pilotes, a enchaîné le technicien de Brackley. Les conditions sont dures pour les pneus : ils surchauffent très facilement et le niveau de dégradation est élevé, ce qui va rendre la stratégie assez intéressante. Nous allons faire tourner le simulateur de Brackley ce soir, pour essayer de trouver un peu plus de performance mais au moins nous avons une bonne base."

