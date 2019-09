Certains ont pu vivre cette scène sans jamais la raconter. Mais Charles Leclerc n'est pas de ceux-là. Dimanche, après avoir mis plus de 100.000 tifosi en ébullition avec sa victoire au Grand Prix d'Italie, la première d'une Ferrari dans le "Temple de vitesse" de Monza depuis neuf ans, le Monégasque de 21 ans a relaté une anecdote lors d'une interview à TG1, sur la Rai, rapporte SkySport Italia.

Pour quitter le circuit, il a pris un taxi… incognito. Pourtant, il avait gagné une semaine plus tôt le Grand Prix de Belgique, mais son visage n'était manifestement pas encore devenu familier du commun des Italiens...

"Le chauffeur de taxi ne me voyait pas et il m'a demandé si j'étais allé voir la course", a raconté le plus grand pilote que la Principauté ait eu. "Le jeune est vraiment fort", a encore entendu le natif de la Principauté.

Avant de lever le voile sur son identité juste avant de quitter la voiture : "Je lui ai dit que le jeune si fort dont il parlait, c'était moi. C'était amusant", a précisé Charles Leclerc.