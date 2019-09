Pour Wolff, Bottas n'a pas la capacité d'Hamilton pour chasser une voiture et la doubler

À deux contre un, c'est normalement toujours plus simple. Mais pas cette fois. Intraitable et imperturbable, Charles Leclerc a résisté seul, dimanche, à Monza, aux deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Malgré un écart régulièrement sous la seconde, les Flèches d'Argent ne sont pas parvenues à atteindre leur cible. En cause, notamment, une unité de puissance inférieure à celle de Ferrari.

"Mais j’aurais probablement signé pour ces positions avant chaque course, nous savions que nous n’avions pas le bon package pour Spa et Monza", a ainsi déclaré Toto Wolff au site spécialisé Racefans.net. Toutefois, le directeur exécutif de l'écurie allemande n'a pas caché son amertume, notamment quand "le DRS grand ouvert, sur une grande ligne droite, vous n’êtes pas capables de vous rapprocher un tant soit peu".

Bottas doit "travailler"

Fair-play, Wolff a également tenu à féliciter la Scuderia pour sa victoire à domicile, affirmant que Charles Leclerc est "un pilote au talent formidable". Concernant les siens, et notamment Valtteri Bottas, coupable de plusieurs erreurs en fin de course, au moment où il s'était rapproché du Monégasque, le dirigeant autrichien affirme qu'il doit "travailler" sur cet aspect.

Formel 1 | Christian "Toto" WolffGetty Images

"Il semble que Valtteri souffre un peu pour extraire le maximum de performance, quand il roule juste derrière une voiture. Lewis, dans cette position, peut se rapprocher davantage, et se placer dans une situation où il peut tenter un dépassement", estime-t-il. "Mais sur le plan positif, son pilotage a été formidable à Monza, il était vraiment rapide. Probablement, en termes de chronos purs, c’était notre voiture la plus rapide", assure Toto Wolff. Un maigre lot de consolation pour lui et Mercedes.