"Yeeeees ! "Yeeeees ! "Yeeeees !" Dans le tour d'honneur, les cris de Charles Leclerc à la radio sont assourdissants et traduisent la libération d'un pilote, vainqueur dans la tristesse d'un ami disparu, Anthoine Hubert, la semaine passé à Spa-Francorchamps.

Une énorme clameur avait salué son 53e et dernier passage dans la chicane Ascari, avant celle toute aussi énorme d'une foule inconditionnelle à la cause du blason rouge massée dans la grande ligne droite du "Temple de la vitesse". Dimanche, le prodige monégasque a rendu toute sa fierté au peuple ferrariste dans son antre même de Monza et redoré le blason de la Scuderia. Une "rossa" n'avait plus gagné son Grand Prix national depuis 2010 et il a été justement fêté en héros à sa descente de voiture.

"Chasse-le !"

Parti de la pole position, le natif de Monte-Carlo n'a jamais été lâché d'une semelle par les pilotes Mercedes, et il a utilisé tous les moyens possibles - à la limite de la légalité puisqu'une manœuvre défensive sur Lewis Hamilton au freinage de la deuxième chicane lui a valu un avertissement - pour rester devant jusqu'au bout.

Intraitable au 23e tour, le "Petit prince" a ensuite déployé une stratégie pneumatique plus éclairée : ses Pirelli "dur" étaient le meilleur choix pour aller au bout, et le quintuple champion du monde britannique, deuxième dans sa zone DRS depuis le départ, a fini par baisser la garde à cause de "medium" usés à la corde dans son sillage.

LH44 rentré une seconde fois pour prendre le point de bonus du meilleur tour en course, Valtteri Bottas a été mandaté par Mercedes - "Chasse-le !" lui a-t-on lancé à la radio - pour aller chercher Charles Leclerc, le Finlandais n'a jamais été capable d'esquisser une attaque. Plus embarrassant, il a perdu le contact trois fois en tentant de mettre la pression.