Comme d'autres avant lui, Pierre Gasly a eu du mal à réaliser ce qu'il a accompli en gagnant le Grand Prix d'Italie, dimanche, au volant d'une voiture de milieu de tableau. "C'est incroyable, honnêtement je ne sais pas quoi dire , a-t-il confié, au micro de Canal+. Je n'ai aucun mot à part remercier toute l'équipe, tout ceux qui ont travaillé pour rendre ça possible. Dans les dix-huit derniers mois, il m'est arrivé des trucs de fou. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on s'est toujours battu, on s'est toujours concentré sur nous-mêmes, à essayer de s'améliorer jour après jour. Aujourd'hui, je gagne le Grand Prix de Monza, c'est incroyable."

Helmut Marko a l'habitude de mettre sous pression ses recrues pour tester leur résistance aux épreuves de la compétition et l'espoir rouennais n'avait pas échappé à la règle. En déficit de vitesse face à Max Verstappen en qualification, Pierre Gasly avait progressivement sombré, jusqu'à devenir une valeur d'ajustement du Batave. Le coéquipier qui donne les nouvelles pièces installées sur sa voiture pour remplacer celles cassées par son voisin de stand. Celui qui teste des solutions de réglages pour fermer des pistes d'expérimentation. Qui rentre à contre-temps en course pour vérifier qu'un type de pneus n'est effectivement pas bon pour la Red Bull n°33.

L'échange de baquets avec le Thaïlandais, dès le meeting suivant, avait choqué ses supporters, ceux qui savent qu'il faut donner du temps à un débutant, et envoyé un terrible message au paddock en lui collant l'image d'un pilote démoralisé, sans avenir. A Spa-Francorchamps, il avait retrouvé sa Toro Rosso et un peu le sourire déjà… La machine de Faenza n'avait toujours rien d'une fusée mais il était de retour à la maison, dans cette équipe qui était sa "famille" comme il aime l'appeler. En pleine reprise de confiance, il avait saisi sa chance dans un Grand Prix du Brésil fou, pour rouler jusqu'au bout sous la menace de Lewis Hamilton pour terminer deuxième.

Dimanche, Pierre Gasly était le meilleur, et AlphaTauri sacrément inspiré. De sa dixième place au départ, il a taillé dans le peloton et son équipe l'a d'un coup placé sur une stratégie gagnante en le faisant rentrer lors de la neutralisation du 24e tour. Juste avant cette interdiction de rentrer qui a causé la perte de Lewis Hamilton. La seconde partie de course a mis plus encore en relief ses qualités de gagneur. Au départ, il a effacé Lance Stroll (Racing Point) qui devant lui aurait constitué un mur et accéléré la dégradation de ses pneus. Il a ensuite résisté au retour de Carlos Sainz (McLaren), en cassant dans les derniers tours l'effet d'aspiration recherché par l'Espagnol avec le "coup du dragon", cette technique de louvoiement adoptée par Simon Pagenaud sur la route de son triomphe aux 500 miles d'Indianapolis en 2017.