Surpris par la manoeuvre dangereuse, le champion du monde 2007 a alors vivement protesté. "Ce p... de gars me bloque. Il me bloque tout le temps cet idiot !", a pesté l'ancien pilote Ferrari. Kimi Räikkönen est finalement resté à sa place, la quinzaine, et Esteban Ocon n'a pas non plus ensuite progressé de sa douzième position. Mais la direction de course a décidé de ne pas en rester là en convoquant les deux pilotes pour juger le contentieux.