Mercedes a signé le doublé - une fois dans l'ordre, une fois dans le désordre - avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas lors de la première journée d'essais du Grand Prix d'Italie, vendredi à Monza. La première monoplace concurrente a été reléguée à respectivement 0"797 (la Red Bull d'Alexander Albon) et 0"897 (la McLaren de Lando Norris), et on pourrait croire les pilotes des Flèches noires prêts pour samedi. A entendre l'Anglais, il n'en est rien.

"La voiture n'était pas géniale lors des essais libres 1 mais nous avons fait des progrès encourageants en essais libres 2 et c'était bien mieux, a expliqué le sextuple champion du monde, le plus rapide en 1'20"192. Il nous reste des avancées à faire d'ici samedi matin et une fois cela accompli, je pense que nous serons là où nous espérons."

Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? "C'est assez bosselé ici, et avec les faibles appuis on glisse beaucoup, a exposé recordman des pole positions. Il faut trouver le bon équilibre sur les bosses et le bon compromis entre virages lents et virages très rapides."

Le spectre du fiasco collectif de 2019

Samedi, il aura aussi en tête les conditions particulières d'un chrono compétitif dans le "Temple de la vitesse". Gérer le trafic sera un défi, prendre l'aspiration en sera un autre. Sans compter le timing. "Le peloton est typiquement plus serré ici comparé à Spa-Francorchamps : le tour est rapide, avec peu de virages, a-t-il souligné. Valtteri [Bottas] est rapide ici aussi, ça va donc être une bataille amusante. L'an dernier, en qualification, nous n'avions pu accomplir notre dernier tour et je pense que le dernier virage va être un cauchemar pour chacun dans le but de créer un écart (avec la voiture précédente). Ça va être un sacré boulot."

On se souvient que lors du second run de la Q3 en 2019, personne n'avait voulu assumer le rôle de meneur du peloton, et donc être le seul à ne pas bénéficier d'une aspiration qui peut rapporter plusieurs dixièmes. Charles Leclerc (Ferrari) avait imposé un faux rythme et seul dans son sillage Carlos Sainz (McLaren) avait pu déclencher le chronomètre avant la fermeture de la piste. Et une telle situation n'est pas à exclure, même si la FIA sera attentive au respect du chrono minimal fixé pour faire son tour de lancement. Ce qu'il s'est encore passé lors de la qualification de la Formule 3, vendredi après-midi, l'a bien montré.

"La voiture a été plutôt bonne tout la journée mais il reste toujours à faire, a commenté Valtteri Bottas. Je suis sûr que nous pouvons l'améliorer, par exemple au niveau de la stabilité à l'arrière, qui a manqué dans plusieurs virages. Mon tour en essais libres 2 n'a pas été génial de mon point de vue, il reste donc de la marge. Mais j'ai été un peu surpris de nos chronos par rapport aux autres à ce stade du week-end. Mais je pense que ça sera plus serré samedi."

"Nous voiture est dans une région plus compétitive dans les lignes droites comparé à Spa-Francorchamps, a noté Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef. Nous avons consacré la plus grande partie de la journée à comprendre les pneus. Il fait un peu plus chaud ici que l'an dernier, ce qui va un peu changer les choses . Mais dans l'ensemble c'est assez similaire en termes de performance, spécialement sur long run. Nous avons un travail inhabituel ce soir sur l'équilibre. La traction est forte en ce moment et nous plusieurs choses doivent être améliorer à l'avant, et d'autres qui rende l'arrière paresseux. Samedi marque l'introduction du mode moteur unique. Les équipes motorisées par Mercedes en seront probablement les plus affectées sur un tour. Le package a l'air bien et j'espère bien que nous n'aurons pas de méchantes surprises."

