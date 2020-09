Pierre Gasly (AlphaTauri) a remporté un Grand Prix d'Italie au scenario dantesque, dimanche à Monza, pour devenir le premier Français vainqueur en Formule 1 depuis Olivier Panis à Monaco en 1996, sur Ligier. Lewis Hamilton (Mercedes) dominateur en qualification mais pénalisé d'un stop and go de 10 secondes en tête pour une entrée au stand interdite lors d'une neutralisation, le Normand a compris que son jour était venu en prenant le nouveau départ de la huitième course de la saison au 28e tour, suite au drapeau rouge déclenché par le violent accident de Charles Leclerc (Ferrari) dans la parabolique.