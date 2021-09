Son acclimatation chez McLaren aura pris du temps. Beaucoup de temps. Longtemps éclipsé par les performances époustouflantes de son coéquipier Lando Norris, Daniel Ricciardo a finalement retrouvé de sa superbe à l’occasion d’un Grand Prix d’Italie marqué par le nouvel accrochage entre les deux hommes forts du championnat Max Verstappen et Lewis Hamilton. Excellement parti depuis la première ligne de la grille, l’Australien a ensuite mené la course d’une main de maître pour s’imposer avec la manière sur les terres de la Scuderia Ferrari. Leader quasiment de bout en bout, Ricciardo devance finalement la seconde McLaren de Lando Norris et la Mercedes de Valtteri Bottas.

Deuxième sur la grille après sa belle qualification sprint de la veille (ndlr : il avait terminé troisième derrière Bottas et Verstappen), Daniel Ricciardo ne faisait pas office de favori au moment où le starter s’apprêtait à lâcher le peloton pour 53 tours d’une course que beaucoup prédisaient déjà offerte à Verstappen. Revanchard après avoir essuyé tant de critiques depuis son arrivée chez McLaren, l’Australien n’a pas laissé passer sa chance à l’extinction des feux, grillant habilement la politesse à son ancien coéquipier chez Red Bull pour virer en tête dans le goulet de la première chicane. Installé dans une position qu’il n’avait plus connu depuis ses plus belles heures au sein de l’écurie autrichienne, "Honey Badger" s’est alors montré intraitable tant face à Verstappen en début de course que face à son coéquipier Norris en fin de Grand Prix.

Resté sur le "plan A" en dépit des injonctions contraires de son équipe par radio, Ricciardo a opéré, avec succès, son seul changement de gommes (ndlr : il est passé des pneus médiums aux pneus durs) dans le 23e tour avant de logiquement récupérer la tête des opérations à la suite du passage par les stands de tous ses adversaires. Si la seconde McLaren de Lando Norris est, elle aussi, passée en dehors embûches dans la pit-lane, il n’en a en revanche pas été de même pour les deux principaux protagonistes de ce championnat 2021. Plombé par un pit-stop catastrophique des mécaniciens de chez Red Bull (plus de onze secondes d’immobilisation), Verstappen n’était pourtant pas encore au bout de ses peines puisque dans le même temps (24e tour) son rival et ennemi Lewis Hamilton subtilisait la tête de la course à la McLaren de Norris.

