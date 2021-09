Ce fut l'autre gros crash du week-end . Celui sur lequel on ne s'est que peu attardé, puisqu'il n'a eu lieu qu'aux essais libres et impliqué un seul pilote. L'accident de Carlos Sainz samedi matin au Grand Prix d'Italie avait pourtant de quoi faire réagir. Pas tant pour des raisons sportives, l'Espagnol ayant pris part à la qualification sprint quelques heures plus tard. Mais plutôt pour des questions... de sécurité.

Le pilote de la Scuderia a perdu le contrôle de sa monoplace à très haute vitesse, percutant de face les protections installées sur la gauche de la chicane Ascari. Après l'impact, ses mots, rassurants, n'en disaient pas autant que son souffle : "J'ai... j'ai eu un très gros accident, a-t-il d'abord glissé à la radio.

- Est-ce que tu vas bien ?, lui a alors répondu son ingénieur.

- Aah... ça fait mal, mais ça va."

Plus que cet échange, ce sont les images qui avaient de quoi faire froid dans le dos. Au moment du crash, la tête du pilote a violemment été projetée vers l'avant. À tel point que certains observateurs ont immédiatement mis en cause une défaillance du système HANS . Instauré au début du siècle et en évolution constante depuis, ce dispositif indépendant du cockpit permet de limiter les mouvements trop brutaux de la tête et ainsi prévenir les risques de traumatisme pour le crâne et la colonne vertébrale.