Les six derniers tours du Grand Prix d'Italie ont rappelé étrangement ceux du Grand Prix d'Abou Dabi, dimanche. Une voiture immobilisée en piste, difficile à évacuer. Le temps qui passe... Seulement, à Monza, Niel Wittish était le directeur de course, et savait pourquoi il était là. Pour appliquer cette procédure de neutralisation, pourtant claire dans les textes de la FIA, que son prédécesseur au poste, Michael Masi, avait délibérément ignorée aux Emirats arables unis. Jusqu'à compromettre l'équité de la finale du championnat du monde.

Lewis Hamilton, victime de l'arbitraire, avait jusqu'à présent seulement effleuré le sujet. Dimanche, il a sobrement commenté sa remontée de la 19e à la 5e place, quand ses collègues s'élevaient à côté de lui en zone mixte contre la lenteur de la neutralisation, l'attentisme de Niel Wittish qui aurait dû relancer la course plutôt qu'accepter de la finir sous régime de neutralisation.

L'Allemand a respecté les textes et, dans le clan Mercedes, Toto Wolff n'a pas hésité à confier son soulagement : "La direction de course sera toujours critiquée", a commenté le directeur d'équipe de Mercedes. "Cette fois, ils ont suivi le règlement et accepté que ça se termine derrière la voiture de sécurité. C'est comme ça que ça devrait être", a ajouté l'Autrichien, qui a avoué récemment penser tous les jours au Grand Prix d'Abou Dabi 2021.

Lundi, Lewis Hamilton a surpris en lui emboîtant le pas, en postant sur un réseau social : "Ça fait remonter des souvenirs à la surface. C'est comme ça que la règle devrait être appliquée, non ? Une seule fois donc dans l'Histoire de la Formule 1 ils n'ont pas appliqué la règle."

Avant Abou Dabi 2021, la précédente arrivée sous régime de voiture de sécurité datait du Grand Prix de Bahreïn 2020. Lewis Hamilton l'avait emporté.

