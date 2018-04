Esteban Ocon désavantagé chez Force India au profit de Sergio Pérez à Sakhir

Esteban Ocon et Sergio Pérez ne disposeront pas du même matériel pour le Grand Prix de Bahreïn programmé ce week-end.



Force India est arrivée au circuit de Sakhir ce jeudi avec un nouvel aileron avant, mais l’équipe indienne n’a pu produire qu’un seul exemplaire de ce nouvel aileron, qui sera installé sur la VJM11 de Pérez, et non sur celle d’Ocon.



"La politique de l’équipe veut que ce soit le pilote le mieux classé au championnat qui ait la priorité, explique le Français.Et même si nous n’avons pas inscrit de points à Melbourne, Sergio a fini la course devant moi, donc ce nouvel aileron avant lui revient en premier."



Les deux Force India n’avaient pas réussi à passer le cap de la Q2 en Australie et elles avaient fini en dehors du top 10 à l’arrivée.



