Grand Prix de Bahreïn

Afin de conserver de la "transparence" et de "l'intégrité", la F1 a décidé de communiquer ce mardi le bilan des tests au Covid-19 effectués la semaine passée entre le lundi 22 mars et le dimanche 28 mars. "Au total, 8150 tests ont eu lieu sur les pilotes, équipes et personnel (...) 12 personnes ont été testées positives", ajoute la FIA et la F1, sans donner plus de précisions.

