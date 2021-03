Le constat n'a pas changé depuis le début des roulages du Grand Prix de Bahreïn. Il est le même que celui titré après les trois jours de tests de présaison sur ce même circuit de Sakhir, les 12, 13 et 14 mars. La nouvelle W12 souffre d'une instabilité chronique du train arrière. Valtteri Bottas, second pilote de l'écurie allemande, l'avait jugé "vif" et "impitoyable". Toto Wolff, le directeur d'équipe, l'avait même taxé de "toxique".

Grand Prix de Bahreïn Alonso s'agace qu'on parle de son âge et réclame quatre à six courses pour être à 100% IL Y A UN JOUR

Vendredi, les machines frappées des n°44 et 77 ont constamment roulé derrière la Red Bull de Max Verstappen, et samedi leur retard s'est accentué puisque le champion du monde en titre Lewis Hamilton a encaissé 0"739 de la part du Néerlandais lors du dernier entraînement.

Alpine, Vettel en vert, Mick, budget capé, écologie : Les nouveautés F1 2021

Du nouveau à Imola

Sous le choc de cette inversion de tendance qui se dessine pour son écurie après sept doublé Pilotes - Constructeurs au Championnat du monde, le manager autrichien qu'il y avait rien d'autres à faire que régler la voiture pour en tirer tout le potentiel. Une situation provisoire qui va manifestement changer.

Selon la Gazetta dello Sport, le bureau technique de Brackey cherche déjà à rectifier le tir et travaille d'arrache-pied sur un nouveau fond plat. Cette partie de la voiture a particulièrement souffert de la coupe opérée par la FIA sur le plancher devant les roues arrière. Pour ne rien arranger, le directeur technique James Allison et ses designers ont décidé d'augmenter l'angle de plongée de la voiture vers l'avant, en vigueur depuis plusieurs années. "La voiture est plus haute (à l'arrière) que l'année dernière", a fait remarquer Lewis Hamilton. Mais elle reste encore loin dans ce domaine de la Red Bull, qui en tire un avantage comme jamais.

Hamilton, Leclerc, Verstappen : les salaires des 20 pilotes de 2020

Mercedes a tout mis en œuvre pour ne pas laisser cette situation perdurer et le quotidien italien de référence indique que la W12 devrait apparaître avec un nouveau fond plat à Imola, pour la deuxième manche du Mondial, le 2 avril. Par chance, le règlement a figé cette saison les parties mécaniques mais autorise des évolutions sur la carrosserie.

Grand Prix de Bahreïn Libres 3 : Verstappen assomme Mercedes, Gasly complète le top 3 IL Y A 2 HEURES