On peut enfin compter sur nos deux pilotes", s'est ainsi réjoui le dirigeant au micro de Ce n'est un secret pour personne, l'histoire entre Ferrari et Sebastian Vettel a tourné à l'eau de boudin. L'écurie et le pilote ont tourné la page cet hiver. Mais l'amertume est toujours perceptible. Il y avait en effet une pointe de soulagement dans les propos de Mattia Binotto, dimanche, après la performance consistante - à défaut d'être brillante - de la Scuderia à Bahreïn. Charles Leclerc s'est classé sixième. Carlos Sainz, pas loin, au huitième rang. "", s'est ainsi réjoui le dirigeant au micro de Sky Italia . Comme s'il voulait souligner une différence avec la saison précédente.

Malgré cela, Scuderia ne compte pas faire de miracles… cette saison. L'écart ayant séparé les Mercedes et les Red Bull de ses deux pilotes est un gouffre difficile à compenser. "Ils sont plus forts que nous", a admis Mattia Binotto. Et même si Ferrari pouvait résorber son retard, elle ne le ferait pas. Tant pis pour son binôme, qui devra se contenter de faire avec les moyens du bord. Et de tout optimiser, un peu comme l'avait parfois fait le Monégasque la saison dernière, notamment en Grande-Bretagne. Avec une stratégie audacieuse et un peu de réussite, le chouchou de la Scuderia s'était offert un podium.

Charles Leclerc (Ferrari) au Grand Prix de Bahreïn 2021 Crédit: Getty Images

"Les pilotes nous donneront leur opinion lors qu'ils connaitront mieux la voiture, et ils nous diront comment améliorer nos arrêts et nos stratégies", a renchéri le dirigeant, avant d'ajouter : "La monoplace ne va pas beaucoup évoluer cette saison car nous sommes très concentrés sur 2022." A Maranello, on se tourne déjà vers le grand chambardement technique de la saison prochaine. Histoire d'éviter une nouvelle catastrophe.

