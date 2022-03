On n'osait pas tellement y croire, mais la hiérarchie a commencé à se resserrer lors de l'ultime entraînement du Grand Prix de Bahreïn, samedi à Sakhir, avant la séance de qualification qui débutera à 16h. Après Pierre Gasly (AlphaTauri) et Charles Leclerc (Ferrari) vendredi, Max Verstappen (Red Bull) a pris les choses en main et signé le tour le plus rapide en 1'32"544 lors des essais libres 3. Un peu laborieusement car le champion du monde 2021 a du retourner au charbon après une première tentative avortée par un blocage à l'avant au premier freinage, a tout juste un quart d'heure de la fermeture de la piste.

A 11 minutes de la fin de débats, le Néerlandais de l'écurie de Milton Keynes a donc finalement repoussé Charles Leclerc (Ferrari) à 0"096, augurant une course à la pole position passionnante. "Super Max" était de toute évidence à la limite, et le pilote de la Principauté aussi. Juste avant la mi-session, ce dernier a envoyé sa F1 75 n°16 en travers et en hors-piste, au passage sur une ligne blanche au virage n°11, celui-là même qui l'avait expédié en 360° vendredi. Et c'est avec pas mal de chance qu'il a pu s'extraire des graviers et repartir sans dommages.

Dans un premier temps content de l'agilité de sa monoplace dans les changements de direction, "Charlot" a ensuite pointé l'axe d'amélioration pour son staff avant la qualification : "Ce n'est pas génial, spécialement dans le secteur 3. Il nous en manque beaucoup par rapport aux autres", a-t-il lâché à la radio.

Sainz ne s'en sort pas

Occupé à tester des pièces pour effectuer un comparatif vendredi, Sergio Pérez (Red Bull) a enfin pu tourner dans une configuration manifestement optimale puisqu'il a émergé de cette séance au troisième rang, à 0"247. Devant un George Russell (Mercedes) en regain de forme, à 0"391. Un écart qui traduit une marge de progresse encore importante. "Je ne me sens toujours pas très à l'aise. Il y a tellement de sous-virage à la corde des virages lents", a rapporté la recrue de l'écurie allemande, peu avant le mi-séance.

Sa "rossa" frappée du n°55 affecté de sous-virage dans les rapides vendredi, Carlos Sainz est resté avec ses problèmes, à 0"509. Pour quelques centièmes, il a devancé Lewis Hamilton, sixième à 0"577.

