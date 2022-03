Une bonne limitation des dégâts" est l'expression qui revient dans toutes les bouches chez Mercedes après un tir groupé inespéré, dimanche à Sakhir. Au Grand Prix de Bahreïn, Lewis Hamilton et George Russell ont rallié l'arrivée en troisième et quatrième positions, " est l'expression qui revient dans toutes les bouches chez Mercedes après un tir groupé inespéré, dimanche à Sakhir. Au Grand Prix de Bahreïn, Lewis Hamilton et George Russell ont rallié l'arrivée en troisième et quatrième positions, derrière les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz , au lendemain d'essais qui avaient établi l'équipe octuple championne du monde comme troisième force du plateau. Derrière les machines italiennes et les Red Bull.

Le septuple champion du monde avait encaissé 0"6 lors de la qualification, son nouveau coéquipier 1"6. Et les 57 tours de la première manche du Mondial devaient être tout aussi pénibles. Ils l'ont été, mais la fiabilité reste une valeur sûre chez Mercedes. Les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez à l'arrêt technique dans les trois derniers tours, les brinquebalantes W13 ont tiré les marrons du feu. Vingt-sept points, c'est le total incroyable collecté par le duo anglais qui place la firme à l'Etoile à la deuxième place du championnat du monde Constructeurs.

"C'est beau de voir Charles et Carlos devant !"

En vérité, les pilotes ont fait leur part du travail quand il fallait. Il ont même surperformé au départ, ce qui leur a permis de se mettre rapidement à l'abri, sans rien à craindre ou à espérer pour la suite. Lewis Hamilton a bondi devant "Checo" Pérez pour rouler en quatrième position, et George Russell a surpris Fernando Alonso (Alpine), Kevin Magnussen (Haas) et un Valtteri Bottas (Alfa Romeo) en perdition (de P6 à P14 dans le premier tour) pour pointer sixième. De là, ils se sont fait guider par leur équipe dans une stratégie à trois arrêts.

"D'abord, j'adresse un énorme bravo à Ferrari, a réagi Lewis Hamilton, au micro de l'ancien pilote, Martin Brundle. Je suis heureux de les voir faire de belles choses à nouveau. C'est une équipe incroyable, épique. C'est beau de voir Charles et Carlos devant !"

"On a eu des difficultés depuis les essais libres et c'est le meilleur résultat qu'on pouvait espérer, a-t-il résumé. Tout le monde travaille très dur à l'usine, ça ne va pas être réglé du jour au lendemain. Nous avons été la meilleure équipe, unie, pendant si longtemps, nous savons tous qu'il faut garder la tête baissée, continuer à travailler. Il y a un long, long chemin à faire."

Une stratégie aventureuse qui "servira de leçon"

Et Martin Brundle de tenter une petite relance, en ajoutant : "Vous avez limité la casse aujourd'hui au championnat…" La réponse ne s'est fait pas attendre. "Clairement, clairement !", a répondu un Lewis Hamilton soulagé.

"Lewis et moi avons fait nos courses de notre côté, bien que sur des stratégies différentes, a détaillé George Russell. On aurait signé pour une troisième et une quatrième places avant ce week-end. Le Championnat du monde est long et on peut être content de la tournure des événements. Vu que nous étions à une demi-seconde en qualification et probablement plus en course, c'est une bonne limitation des dégâts."

"On a boxé dans une catégorie au-dessus de la nôtre, avec le double abandon de Red Bull, mais troisième et quatrième est un résultat fantastique, a reconnu Toto Wolff, le directeur et actionnaire de l'équipe. Avec les pneus 'tendre', en vitesse pure avant la dégradation, nous étions presque au niveau, pas celui de Leclerc mais celui des autres. Puis la dégradation a été trop grande et nous avons essayé quelque chose de différent en passant les 'dur' mais ils étaient une seconde plus lent au tour et ça nous servira de leçon."

"Pas quelque chose que nous pourrons tolérer longtemps"

Le bilan technique ? "Je pense que nous étions trop chargés en ailerons aujourd'hui, nous avions trop de traînée, et c'est juste parce que nous manquons de pièces en ce moment, a avancé le manager autrichien. Nous devons vraiment passer notre moteur en revue pour en titrer des gains mais les ailerons étaient le problème en vitesse dans les lignes droites. A l'instant, nous sommes cinquième et sixième sur la piste, nous essayons de combler notre retard mais ça ne va pas se faire en un jour."

"Nous n'étions pas assez rapides en abordant ce week-end et notre but était de limiter les dégâts, a complété Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef sur les circuits. En termes de vitesse en course, nous étions plus ou moins en solitaire : nous ne pouvions mettre de pression sur Red Bull et Ferrari et nous n'étions sous la pression de quiconque. Ça nous a permis de jouer un peu avec la stratégie, en passant assez vite à trois arrêts avec Lewis."

"Notre priorité est de surmonter nos problèmes de performance, a insisté le technicien. Nous n'avons pas une voiture pour nous battre pour la pole position ni la victoire et ce n'est pas quelque chose que nous pourrons tolérer longtemps si nous ambitionnons de gagner le titre. L'équilibre était assez piégeur mais le principal problème est le manque d'adhérence, du fait que nous devons rouler avec une hauteur de caisse élevée pour éviter le talonnage. Le week-end n'a pas été sans côtés positifs : les écarts sont assez grands mais nous pouvons gagner de la performance relativement vite."

Mercedes est face à un défi : produire des pièces capables d'abaisser la garde au sol de la W13 pour se débarrasser de l'instabilité dont elle est atteinte sur les bosses (le phénomène de "marsouinage"). Le bénéfice sera double : il offrira un rendement aérodynamique constant et augmentera l'effet de sol.

