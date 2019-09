Daniel Ricciardo a été l'un des grands perdants de l'incident provoqué par Max Verstappen, au premier virage. Mais, à vrai dire, il n'en a eu cure. Quatorzième à l'arrivée du Grand Prix de Belgique, le pilote Renault aurait bouclé l'épreuve avec le même sentiment s'il avait terminé dix rangs plus haut. Dimanche, "Dan" n'avait pas la banane qu'il a si souvent. Comme tous les autres pilotes, il a été très touché par le décès d'Anthoine Hubert lors de la course de Formule 2, la veille.

"Je sais que, bizarrement, la meilleure manière de rendre hommage était de courir, a-t-il concédé à Autosport, après une course qu'il a péniblement terminée. Mais je ne crois pas que quiconque parmi nous voulait vraiment être ici pour courir. Je parle pour moi, mais je suis certain de ne pas être seul." Il ne l'était pas, évidemment, puisque même Charles Leclerc, pourtant vainqueur de son premier Grand Prix en F1, a confié avoir vécu "un week-end très difficile".

" Ce ne sont que des voitures qui tournent en rond "

Le pilote australien de 30 ans a même songé à ne pas prendre part au Grand Prix : "On se demande si ça en vaut la peine, c'est sûr, a-t-il avoué. Car au final, c'est une question à la fois simple et honnête. C'est notre métier et notre vie mais ce ne sont aussi que des voitures qui tournent en rond." Comme les 19 autres membres de la grille, le natif de Perth est animé par une passion très profonde, qui fait oublier, parfois, qu'elle est toujours très dangereuse.

Dans les Ardennes belges, Ricciardo s'est finalement installé dans son baquet. Pour rendre hommage. Et pour les proches du pilote tricolore. "Voir une partie de sa famille ici, c'est ce qui m'a donné le plus de force, a-t-il assuré. Leur tirer mon chapeau ne leur rend pas justice. Je ne sais pas quoi dire. Je n'imagine pas être à leur place. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient plus forts que nous tous aujourd'hui."