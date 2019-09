"C'est un rêve de gagner mais c'est difficile dans ces conditions. Je dédie cette victoire à Anthoine." Au lendemain de l'accident mortel de son ami Anthoine Hubert, en Formule 2, c'est dans l'émotion que Charles Leclerc a remporté sa première victoire en Formule 1, dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Parti de la pole position, le Monégasque a ouvert en tête le premier relais du Grand Prix de Belgique mais il a dû céder sa place à son coéquipier, Sebastian Vettel, après trois tours supplémentaires avant son unique arrêt au stand. Néanmoins plus rapide, il a irrésistiblement fondu sur l'Allemand et logiquement bénéficié d'une consigne d'équipe. A cet instant, il avait définitivement pris le pas sur l'autre pilote de la Scuderia et rien ne paraissait pouvoir lui arriver.

Verstappen à la faute

Il lui restait cependant à gérer son capital pneumatique sur le bitume ardennais réputé abrasif. Et le fait d'avoir retardé son arrêt au stand lui a sans doute permis de contenir le retour de Lewis Hamilton (Mercedes), qui a fini sur ses talons. En perdition, Sebastian Vettel a observé un second pit stop, abandonnant la troisième place à Valtteri Bottas (Mercedes) mais pas le point de meilleur tour en course.

Max Verstappen (Red Bull) contraint à l'abandon suite à une faute au premier virage en tentant de dépasser Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), son nouveau coéquipier, Alexander Albon, est revenu de la 18e place à la cinquième, à 1'21". Sergio Pérez (Racing Point), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Nico Hülkenberg (Renault), Pierre Gasly (Toro Rosso) et Lance Stroll (Racing Point) ont pris les autres points en jeu.

Lando Norris (McLaren) stoppé au début du dernier tour et finalement onzième alors qu'il pouvait terminer septième, les pilotes Haas sont les grands déçus du jour. Piégés par une usure pneumatique excessive, Kevin Magnussen et Romain Grosjean se sont classés douzième et treizième. Mais si le Danois n'a jamais paru capable de scorer, le Français a longtemps roulé dans le Top 6.

Au classement du championnat du monde Pilotes, le leader Hamilton porte à 65 points son avance sur Bottas tandis que Verstappen reste troisième à 87 longueurs. Chez les constructeurs, Mercedes trône avec 471 points devant Ferrari (325) et Red Bull (250).