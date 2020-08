Des sourires et un optimisme prudent chez Renault. Vendredi après-midi, Daniel Ricciardo a signé le deuxième chrono des essais libres 2 du Grand Prix de Belgique, à 0"048 de Max Verstappen (Red Bull), mais avec surtout la meilleure marque dans le secteur 3. Et son coéquipier Esteban Ocon, en retrait au huitième rang à 0"464, a fini la séance avec le meilleur partiel dans le secteur 1. Seule ombre au tableau : un problème de pression hydraulique qui a conduit l'Australien à stopper en urgence en haut du raidillon d'Eau rouge, à une demi-heure de la fin des essais libres 2.

"C'était encore une deuxième séance d'essais libres positive comme lors des derniers rendez-vous, a noté "Dan The Man". Nous devons toutefois concrétiser cela samedi, au moment où cela compte. C'était une journée solide, même avec le problème sur la fin. Nous nous sommes arrêtés par sécurité, comme il est inutile de prendre des risques avec des soucis mécaniques le vendredi. Notre relais avec peu d'essence était bon. Je l'ai ressenti pendant le tour et parfois on sait tout simplement que la voiture fonctionne bien. Je sentais qu'elle était compétitive et je n'étais pas surpris d'être bien placé sur la feuille des temps."

"Nous avons fait un grand pas en avant depuis Barcelone et je suis satisfait de notre roulage aujourd'hui, a commenté Esteban Ocon, qui bénéficiera samedi d'un nouveau moteur et d'une nouvelle boîte de vitesses. Nous avons compris beaucoup de choses et nous tenterons de mettre tout cela en application samedi et dimanche. Cela s'annonce vraiment prometteur pour la qualification. C'est toujours agréable de voir un secteur violet à côté de son nom et cela démontre que nous sommes rapides. Les longs relais sont difficiles à lire, notamment avec le drapeau rouge. Nous pourrions voir certaines voitures rouler avec beaucoup d'essence dans la troisième et dernière séance d'essais pour compenser ce manque de roulage."

Lors du deuxième rendez-vous à Silverstone, Daniel Ricciardo avait signé le troisième temps des essais libres 2, à 0"815 de Lewis Hamilton (Mercedes). Et s'il avait confirmé par un cinquième temps en qualification, il avait ensuite raté sa course (14e). En guise de bilan, Cyril Abiteboul, le directeur d'équipe de Renault, avait expliqué que la RS20 n'était pas suffisamment compétitive dans les virages rapides. Ça n'augurait rien de bon sur des circuits comme Spa ou Mugello, et dans une moindre mesure Monza. La première journée a donc fait naître des espoirs, que Ciaron Pilbeam a tenu à tempérer.

Un bon relais en "tendre"

"Nous sommes plutôt satisfaits de cette journée, a résumé l'ingénieur de course en chef, avant de rentrer un peu plus dans les détails. La séance du matin s'est déroulée sans imprévu. Il pleuvait un peu avant les EL2, ce qui explique pourquoi la plupart des équipes ont attendu avant de prendre la piste, mais elle était complètement sèche au moment où nous sommes sortis et cela n'a pas eu d'effet significatif sur notre programme. Les deux pilotes étaient contents de leur monoplace. Le relais de Daniel en 'tendre' était compétitif. Nous avons cependant déjà vu cela le vendredi, donc je dirais que nous sommes prudemment optimistes. Esteban était également satisfait de l'équilibre. Le long relais de Daniel se passait bien, mais la voiture s'est arrêtée en raison d'un problème après quelques tours. Cela a interrompu tout le monde, y compris Esteban, mais il semblait régulier en 'medium'."

L'écurie au Losange a par ailleurs indiqué que "des risques de pluie subsistent pour samedi et dimanche".

