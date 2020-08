Lewis Hamilton, seul pilote noir de l'histoire de la Formule 1 et figure du mouvement antiraciste qui anime actuellement son sport, a fait savoir jeudi qu'il ne boycotterait pas le Grand Prix de Belgique dimanche. Interrogé en conférence de presse sur son intention de suivre le mouvement de boycott des compétitions dans le monde sportif américain en réaction à l'affaire Jacob Blake, du nom du jeune Afro-Américain grièvement blessé par un policier aux Etats-Unis, le Britannique a répondu : " C'est l'Amérique. Je ne pense pas que faire quelque chose ici, en Belgique, aurait un effet. "

"Je suis très fier de ce que beaucoup font là-bas et je fais front avec eux, en essayant de faire mon possible ici", a-t-il ajouté. "Je vais continuer de discuter avec la F1 pour voir ce que l'on peut faire pour continuer d'éveiller les consciences et aider le mouvement." "En tant que sports, nous devons tous être alignés", a exhorté le sextuple champion du monde.