Pourquoi Lewis Hamilton (Mercedes) a-t-il raison de redouter la course ?

Parce que Spa-Francorchamps est le circuit où il a abandonné le plus dans sa carrière. Pas moins de quatre fois, en 2009 (carambolage provoqué par Grosjean), 2011 (accident avec Kobayashi au virage n°5), 2012 (carambolage au n°1 au départ) et 2014 (heurté par Nico Rosberg au n°5).

Dans quel endroit du circuit Hamilton est-il le moins à l'aise ?

Le virage n°1.

Daniel Ricciardo (Renault) et Max Verstappen sont-ils de vraies menaces ?

Ça énerve Christian Horner, le boss de Red Bull Racing, mais ça n'a pas empêché Toto Wolff de ressortir son couplet sur l'outsider prêt à se muer en vainqueur-surprise. Le directeur de l'équipe Mercedes nous a même fait la totale samedi en expliquant à quel point il avait peur du Néerlandais de Red Bull et - c'est nouveau - de l'Australien de Renault, respectivement troisième et quatrième sur la grille. "Je suis intéressé de voir la tournure de la course, et les premiers tours devraient être spécialement excitants, a lancé l'Autrichien. Riccardo avait une Vmax sensationnelle ce samedi, il sera donc rapide du départ jusqu'au virage n°5. Et puis, Verstappen a été très rapide sur les longs runs vendredi, je suis donc sûr qu'il sera dans la bagarre."

Daniel Ricciardo (Renault) au Grand Prix de Belgique 2020 Crédit: Getty Images

Où la Mercedes et la Red Bull performent-elles ?

Andrew Shovlin, l'ingénieur de course en chef de Mercedes, l'a expliqué : "Nous roulons clairement avec plus d'appuis que Red Bull et nous perdons 0"2 sur eux dans chacune des deux lignes droite mais nous sommes un peu plus rapides dans les virages, ce qui nous place devant."

Bottas est-il (encore) vulnérable ?

Oui, et doublement à en croire le commentaire d'Andrew Shovlin après la qualification. "Valtteri a eu un peu de mal sur certaines zones de freinage", a expliqué l'ingénieur. Bref, le Finlandais sera une proie toute trouvée au 1er tour pour Max Verstappen et sa Red Bull déchargée en aéro dans la ligne droite de 1,2 kilomètre de Kemmel, qui s'achève par le freinage des Combes. Ou bien Daniel Ricciardo (Renault). "On s'attend à un run excitant jusqu'au freinage freinage du virage n°5, a confirmé Andrew Shovlin. Max est un peu plus rapide et Daniel est 8 km/h plus rapide que nous en pointe. Ça pourrait se bousculer au n°5."

Qui a le plus de chance de surprendre au départ ?

Daniel Ricciardo (Renault) : il sera en "tendre" derrière un trio en "medium".

Quelle est la probabilité de pluie ?

80% selon la météo.

Quelle stratégie sera privilégiée ?

Les pneus sont un cran plus tendre que l'an passé mais la recommandation de Pirelli n'a pas changé depuis l'an dernier : la façon la plus rapide de boucler les 44 tours est de ne stopper qu'une fois. Idéalement, il faut partir en "tendre" pour 18 tours et changer pour des "medium". C'est la séquence la plus rapide, selon la firme milanaise, qui précise qu'il est possible de faire l'inverse : 26 tours en gommes rouges et le reste en jaunes.

Qu'est-ce que Spa-Francorchamps a de particulier ?

C'est circuit le plus typé "moteur" de la saison, avec 74% d'un tour à plein régime. La consommation y est par conséquent la plus haute de la saison, avec 2,5kg de carburant englouti par tour.

Qu'est que les pilotes devront surveiller spécialement ?

L'usure des pneus arrière. Le circuit belge reste "l'un des plus abrasive et plus contraignant du calendrier", selon Pirelli.

Dépasse-t-on sans le DRS à Spa ?

Oui ! 15 manœuvres sans l'aide de l'aileron arrière ouvert ont été couronnée de succès en 2019, en dehors des 35 réussies avec le DRS.

