Charles Leclerc a encore vécu un calvaire. Et cette fois, il n'a pu contenir sa frustration. Le Monégasque a bouclé le Grand Prix de Belgique à une anonyme 14e place mais il n'a pas simplement payé le mauvais rendement de sa SF1000. Le pilote de 22 ans a également été plombé par un passage au stand raté, au 11e tour, juste après la sortie de la voiture de sécurité.

Problème, la Scuderia n'était pas prête et les pneus "dur" qui devaient être montés sur sa monoplace étaient encore au box à son arrivée sur l'emplacement. Ce qui a considérablement agacé le petit prince de l'écurie italienne. "Come on… P**** de sa race", a-t-il lâché au moment de rejoindre la piste. Un message que personne n'aurait dû entendre, puisque Leclerc avait tout simplement oublié d'éteindre sa radio. "Et désolé pour le team radio, j'aurais peut-être dû éteindre la radio après le pitstop, a-t-il écrit sur Twitter. Ce n'était pas fait exprès."

Je pense qu'à Monza, ce sera pareil ou pire

Le Monégasque a retrouvé un petit peu de calme après la course, même s'il peine à appréhender la crise que traverse Ferrari. "Je ne la vis pas bien [la situation, NDLR], pas bien du tout, a-t-il lâché au micro de Canal+. Je n'ai pas vraiment les mots, très honnêtement. Après une course comme ça, ce n'est pas facile. Il va falloir qu'on trouve quelque chose et qu'on réagisse parce que ça ne peut pas continuer comme ça." Surtout à l'approche des Grands Prix d'Italie et de Toscane, où Ferrari pourrait subir une nouvelle déconvenue à domicile.

Le passage au stand de Charles Leclerc (Ferrari) lors du Grand Prix de Belgique, le 30 août 2020 Crédit: Getty Images

"Malheureusement, je pense qu'à Monza ce sera pareil ou pire, et ça n'est pas bon signe, a admis Leclerc. Mais bon, j'espère qu'à partir du Mugello on pourra revoir un peu la lumière du jour et que ça ira mieux pour nous." Pas gagné.

